法国政府发言人22日说，媒体报道总统埃马纽埃尔·马克龙的手机号疑似被间谍软件“盯上”后，他已经更换手机和手机号。

多家媒体援引法国政府发言人加布里埃尔·阿塔尔的话报道这一消息。阿塔尔说：“他（马克龙）有好几个手机号，（更换手机和号码）不代表他就被监听了，这只是加强安全措施。”

多家媒体和两家非政府团体18日公布联合调查结果说，一家以色列企业开发的一款软件2016年至今年6月被用于在全球范围监听大约5万个电话号码，监听对象涉及国家首脑、高级官员、记者等，包括马克龙、欧洲理事会主席夏尔·米歇尔、伊拉克总统巴尔哈姆·萨利赫、巴基斯坦总理伊姆兰·汗、埃及总理穆斯塔法·马德布利。

据法国《世界报》20日报道，马克龙和法国政府多名官员2019年被摩洛哥情报机构列入监听名单。然而，参与调查的媒体无法核实他是否已经遭监听。摩洛哥政府否认报道的说法，打算在法国法院起诉这两家非政府团体诽谤。法国检察机构20日就报道内容着手展开调查。

阿塔尔22日说，马克龙非常重视这一事件，当天召集国家安全部门官员开会，讨论网络安全。

媒体报道的涉事软件名为“飞马”，由以色列网络安全企业NSO集团开发，可以探测到智能手机的安全漏洞，从而秘密打开手机的麦克风或摄像头并获取数据。

按照NSO集团的说法，报道失实，“充满错误的推测和未经核实的观点”，开发这款软件的目的是打击恐怖主义和其他犯罪活动，其用户都是“通过审查的外国政府执法和情报机构”。

这家企业称，如果收到“飞马”软件遭滥用的投诉并经核查属实，企业可以单方面停止对涉事用户的软件服务。

以色列已经着手调查上述报道，审查“飞马”软件出口政策。以色列议员、情报和特勤局（摩萨德）前副局长拉姆·本·巴拉克告诉以色列军队电台，需要审查这款软件是否遭滥用或出售给不负责任的机构。

就最新“监听”报道，德国总理安格拉·默克尔22日说：“一些用于特殊目的的软件不能落入不善之手。”

默克尔本人曾遭德国盟友美国情报机构监听。2013年6月，美国国家安全局承包商前雇员爱德华·斯诺登向媒体曝光美方“棱镜”大规模秘密监听项目，监听对象包括多国民众和政要，默克尔也在其中。

今年5月，丹麦广播公司报道，丹麦情报部门2015年完成的一项内部调查发现，美国国家安全局借助丹麦互联网设施，监听德国、瑞典、挪威和法国的高级官员，包括默克尔。（安晓萌）（新华社专特稿）

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