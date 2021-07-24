本报北京7月23日电 （记者韩晓明）针对美方日前有关美中关系的言论，外交部发言人赵立坚23日说，美方没有资格对中国说教或指手画脚，没有资格说“从实力地位出发”与中国打交道。我们在安克雷奇不吃这一套，在天津更不会吃这一套。

当日例行记者会上，有记者问：美国务院发言人日前称，美中关系的核心是竞争，同时不仅有对抗的因素，而且也将有利益汇合的因素。美常务副国务卿舍曼将于近日访华，希通过此访推进美利益与价值观，负责任地管理双边关系。美将继续“从实力地位出发”与中方对话。中美关系要有“护栏”，以使竞争不会发展为冲突。请问中方对此有何评论？

赵立坚说，美方所谓以“竞争、合作、对抗”处理中美关系，实质上仍是把中国定义为竞争对手，挑动对抗，遏制、打压中国发展。这一做法没有分清中美关系的主流和支流，不符合事实，不符合两国人民根本利益，也不符合时代潮流，从根本上是零和思维在作祟。

“美方一再扬言‘从实力地位出发’与中方对话，这反映出美方的傲慢和霸道。”赵立坚说，正如中方一再指出的，美方没有资格对中国说教或指手画脚，没有资格说“从实力地位出发”与中国打交道。“我们在安克雷奇不吃这一套，在天津更不会吃这一套。”

赵立坚说，中方始终认为，中美关系应当基于相互尊重和平等互利，而非一方受益。中美关系发展是要有“护栏”的，但“护栏”不能由美方单方面定义。美方停止干涉中国内政、停止污蔑抹黑中国、停止损害中方利益，才是中美关系真正的“护栏”。

“我们将在舍曼常务副国务卿访华期间，继续阐明中方对发展中美关系的原则立场，坚定维护主权、安全、发展利益。”赵立坚说。

舍曼将于7月25日至26日访问天津。赵立坚介绍，届时同舍曼主谈的是中国外交部主管中美关系的副部长谢锋。美方多次提出也希望拜会中方领导人。中方考虑按惯例安排国务委员兼外长王毅在谢锋副部长同舍曼会谈之后在天津会见舍曼。

《 人民日报 》（ 2021年07月24日 03 版）

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