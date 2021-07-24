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中方决定对美有关人员和实体实施制裁

2021年07月24日04:57 | 来源：人民网－人民日报
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　　新华社北京7月23日电  外交部发言人23日就中方决定对美有关人员和实体实施制裁回答记者提问。

　　有记者问：7月16日，美国国务院、财政部、商务部、国土安全部发布所谓“香港商业警告”。美财政部外国资产控制办公室将7名香港中联办副主任列入“特别指定国民清单”，实施金融制裁。中方表示将依法采取一切必要措施捍卫自身主权、安全、发展利益。请问中方将采取什么措施？

　　发言人说，美方炮制所谓“香港商业警告”，无端抹黑香港营商环境，非法制裁多名中国中央政府驻港机构官员，有关行径严重违反国际法和国际关系基本准则，严重干涉中国内政，中方对此坚决反对，予以强烈谴责。

　　发言人说，针对美方错误行径，中方决定采取对等反制，根据反外国制裁法对前美商务部长罗斯、美国会“美中经济与安全评估委员会”（USCC）主席卡罗琳·巴塞洛缪、“国会—行政部门中国委员会”（CECC）前办公室主任乔纳森·斯迪沃斯、“美国国际事务民主协会”金度允、“美国国际共和研究所”在港授权代表亚当·金、“人权观察”中国部主任索菲·理查森及“香港民主委员会”等7个美方人员和实体实施制裁。

　　“我要再次强调，香港是中国的香港，香港事务纯属中国内政。任何外部势力企图干涉香港事务，都是蚍蜉撼树自不量力。”发言人说。


　　《 人民日报 》（ 2021年07月24日 03 版）
(责编：赵欣悦、白宇)

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