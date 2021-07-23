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澳大利亚批准12至15岁青少年接种辉瑞新冠疫苗

2021年07月23日19:13 | 来源：新华社
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　　新华社堪培拉7月23日电（记者岳东兴 白旭）澳大利亚联邦卫生部部长格雷格·亨特23日宣布，澳药物管理局当天已临时批准辉瑞新冠疫苗用于12岁至15岁人群接种。

　　此前，澳大利亚规定辉瑞新冠疫苗只适用于16岁及以上年龄人群。截至目前，澳大利亚已批准使用辉瑞和阿斯利康两款新冠疫苗，后者被允许用于18岁及以上人群。

　　澳药物管理局23日发布声明说，该决定是根据短期的有效性和安全性研究数据做出的，这些研究的对象包括12岁至15岁的青少年，是否延长批准使用这款疫苗，还需要评估临床试验和上市后的长期数据。

　　亨特23日在声明中说，在药管局做出上述批准后，澳免疫技术咨询小组将展开评估讨论，考虑是否建议先为有免疫功能低下等健康问题的12岁至15岁青少年接种该疫苗，并分析数据后，再考虑扩大到该年龄段的其他青少年。

　　为遏制新冠变异病毒德尔塔毒株的传播，澳大利亚6个州中已有3个州宣布“封城”措施，要求当地居民非必要不外出，涉及约1300多万人。

　　澳大利亚联邦卫生部数据显示，截至当地时间22日14时，该国24小时内新增确诊病例154例，累计确诊32427例。

(责编：张信凤、杨牧)

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