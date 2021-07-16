中国坚持以合作促发展，以发展促人权，积极参与国际人权事务，成为加强全球人权治理的重要力量

7月14日，联合国人权理事会第四十七届会议在瑞士日内瓦闭幕。本届会议期间，中方就促进全球疫苗公平分配、保障弱势群体权利、重视减贫工作等国际社会共同关心的人权领域问题提出主张；中方积极与各方分享人权经验，中国提交的“发展对享有所有人权的贡献”决议再次获得通过；中方积极倡导促进国际人权合作，维护国际公平正义。许多国家支持和呼应中方立场，积极评价中国推动世界人权事业发展的有力担当。

只有维持一个和平稳定的整体环境，人权事业才能得以发展。中国率先提出并始终践行和平共处五项原则，高举和平、发展、合作、共赢的旗帜，坚定维护以联合国为核心的国际体系和以国际法为基础的国际秩序，坚持共商共建共享的全球治理观和共同、综合、合作、可持续的新安全观，是人类社会和平发展的重要力量。面对当今世界百年未有之大变局，中国致力于携手各方构建人类命运共同体。这一理念奉行人民至上，关心关爱人的发展，更加强调包容、合作、开放、共赢精神，契合世界各国人民求和平、谋发展、促合作、同进步的诉求，符合人类社会发展进步要求，为推动世界人权事业发展贡献了中国智慧，提供了中国方案。

只有不断提高经济社会发展水平，加强人权保障才有依托。在致力于实现自身发展的同时，中国不断拓展同各国的互利共赢合作，推动实现共同发展。共建“一带一路”倡议是推动构建人类命运共同体的重要实践平台，正凝聚起强大的合作力量，为增进沿线各国人民福祉带来重要机遇。“一带一路”已成为实现全人类共同发展的人权之路。中国设立的南南合作援助基金已在50多个国家实施了100余个发展合作项目，中国—联合国和平与发展基金正为全球落实联合国2030年可持续发展议程注入强大动力。联合国开发计划署前署长克拉克指出：“中国与其合作伙伴能够共享和平与繁荣，这就是命运共同体。”

在中国共产党领导下，中国积极参与国际人权事务，成为加强全球人权治理的重要力量。中国先后批准或加入了26项国际人权文书，其中包括6项联合国核心人权条约。自1971年中国恢复在联合国合法席位后，中国积极参与国际人权机制，积极参与制定国际人权规范。尤其值得指出的是，中国积极推动国际人权机构改革朝着更加公正合理包容方向发展。在设立联合国人权理事会过程中，中国主张会员国公平地域分配，提升发展中国家在人权理事会中的代表性，主张扭转将人权问题政治化的现状，不搞双重标准，减少和避免对抗，促进合作。在同各方加强国际人权合作的过程中，中国始终强调恪守联合国宪章宗旨和原则，强调践行真正的多边主义。中国坚决反对个别国家以“人权”之名干涉他国内政，以实际行动捍卫国际关系基本准则，推动国际人权治理行稳致远。

成立100年来，中国共产党在中国大地上留下了为人民谋幸福、为民族谋复兴的丰碑，在世界文明史上书写了为人类谋和平发展、构建人类命运共同体的光辉篇章。瞩望未来，中国将继续坚定维护世界和平，坚持以合作促发展，以发展促人权，与世界各国一道，共同谱写世界人权事业的新篇章。

（本系列评论到此结束）

《 人民日报 》（ 2021年07月16日 03 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)