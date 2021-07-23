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以卫生部：德尔塔毒株致辉瑞新冠疫苗有效率降至39%

2021年07月23日19:12 | 来源：新华社
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　　新华社耶路撒冷7月22日电（记者尚昊 吕迎旭）以色列卫生部22日发布的数据显示，受变异新冠病毒德尔塔毒株的影响，美国辉瑞新冠疫苗在以色列预防新冠感染的有效率降至39%。

　　以色列卫生部表示，相关数据的收集日期为6月20日至7月17日。最新数据显示，辉瑞疫苗在以色列预防新冠病毒感染的平均有效率为39%，预防有症状感染的有效率为41%，预防感染者发展到入院治疗的有效率为88%，预防重症有效率为91.4%。

　　这个结果与本周在美国《新英格兰医学杂志》上发表的一项英国研究结果有较大差别。该研究显示，接种两剂辉瑞疫苗后对预防新冠有症状感染的有效率为88%。

　　以色列卫生部此前的数据显示，5月2日至6月5日，辉瑞疫苗在以色列预防新冠感染的有效率为94.3%。但随着德尔塔毒株传播，6月6日至7月3日，辉瑞疫苗在以色列预防新冠感染的有效率降至64%。

　　辉瑞制药有限公司去年11月发布的Ⅲ期临床试验数据显示，辉瑞疫苗预防新冠感染的有效率可达95%。

　　以色列单日新增新冠确诊病例数今年4月以后曾迅速下降，一度降至个位数。但由于变异新冠病毒德尔塔毒株传播，6月中旬以来疫情反弹，新增确诊病例再次攀升，近日日均新增确诊病例在1000例左右。

　　以色列总理办公室22日发表声明说，将从29日起重启“绿色护照”政策，以应对新冠疫情。接种完两剂新冠疫苗超过一周的民众、曾感染新冠病毒并已康复的民众可申请获得“绿色护照”。只有持“绿色护照”的民众才可以参加超过100人的活动，进出文化和体育赛事场所、健身房、餐厅和旅游景点等地。

　　以色列自2020年12月开始接种新冠疫苗以来，超过575万人已接种至少一剂新冠疫苗，约占总人口的61.6%。自6月13日开始，以卫生机构开始为本国12岁至15岁青少年接种新冠疫苗。

(责编：张信凤、杨牧)

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