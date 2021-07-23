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意大利研究人员：血液样本重测显示新冠病毒可能早已在意传播

2021年07月23日19:12 | 来源：新华社
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　　新华社罗马7月22日电（记者叶心可）意大利和荷兰的两个实验室对少量在新冠疫情暴发前采集的血液样本进行了重新检测，发现了通常在新冠病毒感染者体内出现的抗体。意大利米兰国家肿瘤研究所科学主管乔瓦尼·阿波洛内认为，这个结果说明在意大利，新冠病毒“很有可能”早在公认的时间点之前，就已经在“一定限度内”传播了。

　　阿波洛内21日接受新华社记者采访时说，这或将有助于解释为何意大利在2020年年初遭到了新冠疫情的严重打击。

　　此次重新检测是由世界卫生组织指定的实验室实施的。去年11月，米兰国家肿瘤研究所研究人员在该国《肿瘤杂志》上发表论文指出，他们检测了2019年9月至2020年3月参与肺癌筛查试验的959名志愿者的血液样本，结果发现，111名志愿者血样中存在新冠病毒的受体结合域（RBD）特异抗体，其中最早的样本采集于2019年10月第一周，这表明他们很可能在2019年9月已感染新冠病毒。

　　世卫组织随后指定了意大利锡耶纳的维斯梅德里实验室和荷兰伊拉斯谟医疗中心的一个实验室用不同方法对相关样本进行重新检测。研究人员重新检测了29个原始意大利血液样本以及2018年的29个对照样本，并在部分样本中观察到了新冠病毒相关抗体，两个实验室都检测到抗体的样本中最早采集于2019年10月。今年7月19日，意大利研究人员在医学论文档案网发表论文预印本公布了以上结果。

　　该论文尚未经过同行评议且没有在科学期刊上正式发表。另外，论文所述观点不代表伊拉斯谟医疗中心和世卫组织方面的意见。

　　意大利国家科研委员会分子遗传学研究所负责人乔瓦尼·马加22日对新华社记者表示，对“2019年年底新冠病毒已在意大利传播”这一说法“持谨慎怀疑态度”，他认为目前尚无定论。“这个领域还需要进行更多研究，”马加指出，研究新冠病毒在意大利首次出现的相关信息是为了更好地应对未来的疫情暴发。

(责编：张信凤、杨牧)

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