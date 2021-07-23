针对世卫组织秘书处提出的第二阶段新冠病毒溯源工作计划，外交部发言人赵立坚7月23日说，这份工作计划同第73届世卫大会决议要求不符，同中国-世卫组织溯源联合研究报告的结论和建议不符。中方以及许多世卫组织成员国都遗憾地注意到，这份工作计划受到了严重的政治化干扰，是一份丢失科学客观原则、缺乏合作精神的文件。

赵立坚举例说，中国-世卫组织溯源联合研究报告明确得出了“实验室泄漏极不可能”结论，国际科学界对此也有广泛共识。而这份工作计划仍坚持将“中国违反实验室规程造成病毒泄漏”作为研究重点，反而刻意忽略了全球早期病例、冷链传播病毒等重要研究方向。“这不得不让人联想到，这份工作计划是在呼应美国等个别国家鼓噪的‘实验室泄漏论’。加上起草过程缺乏透明度，也不得不让人怀疑，这份工作计划是政治操弄的产物。”

赵立坚强调，中国始终高度重视病毒溯源问题，将继续推进自身溯源研究。同时，作为率先同世卫组织开展溯源研究合作的国家，中国也会继续积极参与下阶段的全球溯源合作。“我们希望世卫组织秉持科学、专业、客观精神，同国际社会一道，共同维护溯源研究的科学性和严肃性，共同抵制将溯源问题政治化的逆流，共同维护全球抗疫合作良好氛围。”（记者温馨、郑明达）

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