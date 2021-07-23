美常务副国务卿舍曼将于近日访问天津。美国务院发言人日前称，希望通过此访推进美利益与价值观，负责任地管理双边关系。美将继续“从实力地位出发”与中方对话。美中关系要有“护栏”，以使竞争不会发展为冲突。对此，外交部发言人赵立坚7月23日说，美方所谓“以‘竞争-合作-对抗’处理中美关系”，实质上仍是把中国定义为竞争对手，挑动对抗，遏制、打压中国发展。这一做法没有分清中美关系的主流和支流，不符合事实，不符合两国人民根本利益，也不符合时代潮流，从根本上是零和思维在作祟。

赵立坚强调，美方一再扬言“从实力地位出发”与中方对话，这反映出美方的傲慢和霸道。正如中方一再指出，美方没有资格对中国说教或指手画脚，没有资格说从实力地位出发与中国打交道。“我们在安克雷奇不吃这一套，在天津更不会吃这一套。”

赵立坚说，中方始终认为中美关系应当基于相互尊重和平等互利，而非一方受益。中美关系发展是要有“护栏”的，但“护栏”不能由美方单方面定义。美方停止干涉中国内政、停止污蔑抹黑中国、停止损害中方利益，才是中美关系真正的“护栏”。“我们将在舍曼常务副国务卿访华期间，继续阐明中方对发展中美关系的原则立场，坚定维护主权安全和发展利益。”（记者温馨、郑明达）

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