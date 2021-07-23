新华社首尔7月23日电（记者田明 杜白羽）正在韩国访问的美国常务副国务卿舍曼22日和23日在多个场合表示，期待朝鲜尽快回应美方对话提议，美国希望与朝鲜朝着“可信、可预测、建设性”的方向发展关系。

舍曼23日同韩国外交部第一次官崔钟建共同主持召开美韩副部长级外交战略对话会议。舍曼在会上重申美国对朝政策基本立场并表示，美国希望与朝鲜朝着“可信、可预测、建设性”的方向发展关系。她强调，在这一进程中，美韩双方协调对朝工作步调很重要。

据青瓦台消息，韩国总统文在寅22日在总统府青瓦台会见舍曼时说，通过对话与外交，推动实现朝鲜半岛完全无核化和永久和平是韩美两国共同目标。他和美国总统拜登此前已就此问题持续加强合作达成一致，希望美方为重启美朝对话而努力。对此，舍曼回应称，期待朝鲜尽快回应美方对话提议，美方将在对朝政策方面同韩国开展紧密协调。

据韩国外交部消息，舍曼22日与韩国外交部长官郑义溶举行会谈。双方重申实现朝鲜半岛完全无核化和永久和平的目标，一致认为外交和对话对于目标的实现必不可缺。

舍曼21日抵达韩国开始为期三天的访问。期间，舍曼还分别同韩国统一部长官李仁荣、青瓦台国家安保室室长徐薰等举行了会晤。舍曼访韩期间，韩美双方还就外交、安保、环境等多个领域议题交换了意见。

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