新华社惠灵顿7月23日电（记者郭磊 卢怀谦）新西兰总理杰辛达·阿德恩23日宣布，鉴于目前澳大利亚新冠疫情蔓延并持续恶化，新西兰自23日23时59分起全面暂停与澳大利亚的互免隔离旅行，为期8周。新西兰政府将在4周后评估相关防控形势。

此前新西兰已陆续关闭了与澳大利亚新南威尔士州、维多利亚州、南澳大利亚州的互免隔离旅行通道。阿德恩说，变异新冠病毒德尔塔毒株极大地改变了当前防疫风险格局，新西兰政府之所以做出改变是因为“病毒发生了变化”。

预计在今后一周，新西兰将陆续安排专机接回滞留在澳大利亚的本国民众，但曾造访澳大利亚新南威尔士州的人将在新西兰的隔离设施内停留14天，去过维多利亚州和澳其他州的人将根据不同情况自我隔离14天或更长时间。

新西兰卫生部表示，德尔塔毒株给新西兰带来的风险在持续增加。新卫生部总干事布卢姆菲尔德说，一旦新西兰确诊首例德尔塔毒株社区感染病例，可能需作出“快速和坚决”反应。新西兰媒体认为，这是在暗示为防疫随时可能再次“封城”。

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