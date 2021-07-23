新华社哈瓦那7月22日电（记者朱婉君）古巴外长罗德里格斯22日痛斥美国政府对古新制裁，认为制裁“毫无根据且具有诽谤性”，不具实际效力。

美国财政部22日宣布制裁古巴革命武装力量部部长阿尔瓦罗·洛佩斯·米耶拉和古巴内政部下属部队，理由是古巴政府在本月11日发生的反政府游行活动中“镇压”民众。美国总统拜登随后发布声明称，上述制裁“只是开端”，美将继续向古相关人士施加制裁。

罗德里格斯22日召开新闻发布会，强调古巴政府依法控制游行活动中的暴力行为，不存在镇压古巴民众情况，谴责美国政府操纵信息、企图干涉古巴内政。他还揭批美国政府正向部分欧洲和拉美国家施压，企图要求这些国家反对古巴政府。

古巴部分地区11日发生反政府游行活动，古巴政府随后出示相关证据，指出活动由美国政府直接插手，企图破坏古巴社会稳定。古巴政府还要求美国解除对古封锁，尊重古主权。

据古巴政府统计，仅在美国前总统特朗普执政的4年内，美国政府对古采取的单方面制裁措施就超过240项，其中超过50项在新冠疫情肆虐背景下开始实施，给古巴民众的生活带来严重冲击。据统计，仅在2019年4月至2020年12月间，美对古封锁已造成古巴91.57亿美元的损失。自1962年以来，美国对古巴封锁已导致古巴累计损失1478.53亿美元。

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