南非知名流行病学家呼吁各国应以科学客观态度看待新冠病毒溯源问题
2021年07月23日14:32 | 来源：人民网-国际频道
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人民网约翰内斯堡7月23日电 （记者王磊）据中国驻南非使馆23日消息，南非知名流行病学家、南非新冠疫情部长级咨询委员会前任主席萨利姆·卡里姆教授日前在接受媒体采访时表示，中国科兴疫苗是高质量的、安全和有效的，并呼吁国际社会应以科学、客观、公正的态度看待新冠病毒溯源问题。
南非卫生产品监管局日前发表声明，宣布批准中国科兴公司生产的新冠疫苗附条件紧急使用。卡里姆教授表示，中国科兴疫苗是高质量的、安全和有效的。南非有相当严格的监管程序，确保批准的药物是高质量的、安全的和有效的。
面对新冠病毒变种的出现，卡里姆教授表示，世界必须保持警惕，监控每一个新变种。现在必须时刻保持警惕，监控每个新变种并对其进行评估，确保新变种不会免疫逃逸。
卡里姆教授认为，国际社会应以科学、客观、公正的态度看待溯源问题，反对将新冠病毒溯源政治化。必须以科学严谨的方式做到这一点，现在不是摆出政治姿态以及指手画脚的时候，而是利用智慧以确保专家可以收集科学证据的时候。
卡里姆教授还指出，德尔塔变种正在非洲传播，最近非洲大陆的确诊病例数迅速增加。非洲期待国际社会挺身而出，为非洲大陆的贫困国家提供疫苗，扩大疫苗接种计划。
(责编：崔译戈、常红)
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