人民网约翰内斯堡7月23日电 （记者王磊）据中国驻南非使馆23日消息，南非知名流行病学家、南非新冠疫情部长级咨询委员会前任主席萨利姆·卡里姆教授日前在接受媒体采访时表示，中国科兴疫苗是高质量的、安全和有效的，并呼吁国际社会应以科学、客观、公正的态度看待新冠病毒溯源问题。

南非卫生产品监管局日前发表声明，宣布批准中国科兴公司生产的新冠疫苗附条件紧急使用。卡里姆教授表示，中国科兴疫苗是高质量的、安全和有效的。南非有相当严格的监管程序，确保批准的药物是高质量的、安全的和有效的。

面对新冠病毒变种的出现，卡里姆教授表示，世界必须保持警惕，监控每一个新变种。现在必须时刻保持警惕，监控每个新变种并对其进行评估，确保新变种不会免疫逃逸。

卡里姆教授认为，国际社会应以科学、客观、公正的态度看待溯源问题，反对将新冠病毒溯源政治化。必须以科学严谨的方式做到这一点，现在不是摆出政治姿态以及指手画脚的时候，而是利用智慧以确保专家可以收集科学证据的时候。

卡里姆教授还指出，德尔塔变种正在非洲传播，最近非洲大陆的确诊病例数迅速增加。非洲期待国际社会挺身而出，为非洲大陆的贫困国家提供疫苗，扩大疫苗接种计划。

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