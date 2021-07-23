人民网罗马7月23日电 （记者叶琦）通过云端，世界针灸学会联合会标准工作委员会副主任委员塞吉奥·班戈拉兹参与了近日举行的中国共产党与世界政党领导人峰会。“峰会让我印象深刻，‘为人民谋幸福：政党的责任’的会议主题恰逢其时，也强烈呼应了这个时代人们最迫切的需求。”在接受记者专访时，塞吉奥·班戈拉兹表示。

在塞吉奥·班戈拉兹看来，这次峰会不仅为各国政党间合作提供了很大的一个平台，也为共同促进世界和平发展贡献了智慧和方案。“以我所致力研究的医学领域而言，政党间的交流和通力合作正在不断推动着医学研究的巨大进步，不仅加强了各国间经验和科研的信息交流，也通过政党间所倡导的共同政策，实现了医学领域研究的攻坚克难，未来我希望政党间的合作继续增强，为人民谋得更多的健康和幸福。”塞吉奥·班戈拉兹说。

早在1987年，12岁的塞吉奥·班戈拉兹就前往中国。之后，每年他都会去两次中国。“我见证了这个国家在中国共产党伟大领导下，上下一心、团结一致，取得了当今世界有目共睹的发展成就。真抓实干、奋勇前进的中国共产党员以民为本，带领着人民把中国从落后贫穷的国家建设成为繁荣富强的负责任大国。中国方案对世界发展做出了积极贡献，对各国各政党也有着启发意义。”

塞吉奥·班戈拉兹说，“以我所致力的中医药领域举例，中国共产党不仅主张传承一度濒临消失的传统中医学，还通过培养中医人才、普及中医药教育、融合现代科学技术、整合卫生医疗系统等方式，实现了传统中医学文化的巨大发展和发扬光大，这个过程不仅让世界人民了解了中医文化，也让老百姓从中受益。在本次全球新冠疫情大流行的洪流之中，中医药就发挥了让人印象深刻的作用。中医药文化的复兴和壮大离不开中国共产党的精心耕耘，我希望中国共产党弘扬中医文化的精神和道路可以被世界上更多的国家所学习。”

作为世界上人口最多的国家，中国在2021年宣告消除了绝对贫困，这是人类反贫历史上难以想象的奇迹。“作为医生，我们意识到饥饿和食物缺乏是全球的第一大死因，消除绝对贫困是中国共产党为世界医学和人类生命健康作出的巨大贡献。”塞吉奥·班戈拉兹说。

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