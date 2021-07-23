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委内瑞拉总统表示做好准备与反对派在墨西哥对话

2021年07月23日13:23 | 来源：新华社
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　　新华社波哥大7月22日电（记者高春雨）加拉加斯消息：委内瑞拉总统马杜罗22日表示，已做好准备与反对派在墨西哥进行对话，委政府已知会各反对派与斡旋方挪威政府。

　　马杜罗当晚在一场政府活动上表示，委政府和反对派应进行“务实、客观、真正”的对话，“该谈什么谈什么”，以便就部分事项达成协议，让委内瑞拉免除制裁，渡过当下难关。马杜罗说，各反对派领导人都同意这一倡议并正在确定谈判代表。

　　对话的具体时间和安排目前尚不清楚。委政府也尚未表明是否计划与各反对派别单独对话。

　　在挪威政府斡旋下，委政府和反对派自2019年5月以来举行多轮对话。委内瑞拉前议会主席、反对派领导人瓜伊多5月表示，希望在国际斡旋下与马杜罗政府对话，并提出举行“自由和公平”的全国大选、列出各级选举时间表、由国际观察员监督选举等要求。

　　瓜伊多2019年1月当选委议会主席，随后自封“临时总统”，获美国及拉美部分国家支持。自同年4月30日企图发动政变失败后，瓜伊多在国内和国际上支持率不断下降。2020年12月，瓜伊多及部分支持他的党派拒绝参加委议会选举。

(责编：燕勐、刘叶婷)

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