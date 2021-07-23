新华社法兰克福7月22日电 题：欧洲央行超宽松货币政策或将持续更长时间

新华社记者邵莉 左为

欧洲中央银行22日召开货币政策会议，决定调整关于政策利率的前瞻性指引，强调欧元区货币政策将保持宽松以实现调整后的中期通胀目标。专家指出，新指引反映出欧洲央行更为鸽派的货币政策路线，其负利率及资产购买政策可能持续更长时间。

根据调整后的前瞻性指引，欧洲央行预期欧元区三大关键利率将保持目前或更低水平，直至欧元区通胀率达到2%且保持在这一水平，并确保中期通胀水平稳定在2%。

欧洲央行行长拉加德在当天的新闻发布会上表示，欧洲央行调整前瞻性指引主要基于日前对中期通胀目标的调整，即由“接近但低于2%”调整为“2%”。同时，欧洲央行政策利率已在一段时间内接近其下限，但中期通胀前景仍远低于政策目标。

分析人士指出，在变异新冠病毒加速传播、经济复苏前景面临高度不确定性的背景下，欧洲央行此番调整政策利率前瞻性指引，显示其对通胀的态度似乎更加宽容，希望保持宽松货币政策支持经济复苏。

受国际大宗商品价格上涨、供需失衡等因素影响，今年以来，欧元区通胀压力明显上升。欧盟统计局数据显示，继前几个月稳步上升后，6月欧元区通胀率按年率计算为1.9%，略低于5月的2.0%。尽管拉加德强调，通胀率攀升预计“很大程度上是暂时的”，但市场对通胀持续走高的担忧依然存在。

欧洲经济研究中心经济学家弗里德里希·海涅曼表示，通过调整前瞻性指引，欧洲央行使其负利率和债券购买政策免受近期通胀上升影响。

德国中央合作银行首席经济学家米夏埃尔·霍尔施泰因认为，欧洲央行货币政策将在很长一段时间内保持较强扩张性。

德国银行业则警告称，尽管物价正在大幅上涨，整体经济和储户将“在未来很长一段时间内不得不忍受负利率，关键利率调整已变得遥遥无期”。

关于紧急资产购买计划未来走向，欧洲央行当天没有释放新信号。多数专家认为，欧洲央行9月可能会有更多关于购债计划调整的信息，但不太可能是明确决定。

荷兰国际集团宏观研究部负责人卡斯滕·布热斯基表示，欧洲央行变得更加鸽派，9月货币政策例会不太可能宣布任何缩减购债规模的决定，今年年底前大幅减少紧急资产购买计划月度购买量的可能性也越来越小。即使在紧急资产购买计划结束后，原来的资产购买计划也可能出现相应调整，以使整体购债量不会出现明显下降。

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