新华社华盛顿7月22日电 题：增长或已见顶 美国经济下半年怎么走

新华社记者高攀 许缘 熊茂伶

经历连续两个季度快速增长后，美国经济增速见顶已成为多数经济学家共识。展望下半年经济走势，美国经济预计受到供应短缺和通胀等因素影响而开始放缓，步入更温和扩张阶段。为抑制通胀压力，美联储可能考虑在今年年底前宣布开始退出量化宽松货币政策。

上半年：个人消费驱动复苏

受新冠疫情冲击，美国经济去年全年萎缩3.5%，陷入74年来最糟糕经济衰退。今年整体疫情因疫苗接种推进而趋于缓解，加上大规模财政刺激和宽松货币政策支持，个人消费复苏带领上半年美国经济强势反弹。

美国商务部6月底公布的最终修正数据显示，今年第一季度美国实际国内生产总值（GDP）按年率计算增长6.4%。其中，占经济总量约三分之二的个人消费支出大幅增长11.4%。

分析人士指出，许多美国人已经接种疫苗，并得到经济救助计划中的纾困金和额外失业救济补贴。在疫情缓解后，消费者释放此前被压抑的需求，花更多钱购买汽车、家具等商品，推动经济强劲反弹。

牛津经济研究院首席美国经济学家格雷戈里·达科表示，疫情暴发以来，美国家庭已积累约2.5万亿美元储蓄，大约13%预计用于消费，这将支撑个人消费持续增长至2022年。

美国商务部将于7月底公布第二季度GDP首次预估数据。达科预计第二季度增速将达11%，或已见顶。美银美林全球经济研究主管伊桑·哈里斯认为，当前经济增速和通胀明显不可持续。《华尔街日报》日前公布调查显示，多数经济学家预期美国经济总量在二季度恢复至疫情前水平，同期经济增速见顶。

下半年：更多制约因素显现

经济学家认为，美国经济将从第三季度开始放缓，步入更温和扩张阶段。

世界大型企业研究会日前发布预测称，美国经济增速今年第二季度将达9%，第三、第四季度将分别放缓至7.8%和4.2%，全年经济预计增长6.6%。2022年、2023年经济增速进一步放缓至3.8%和2.5%。

哈里斯表示，当前美国经济增长面临的限制因素比预期更多。一方面，供应瓶颈限制商品生产；另一方面，缺乏劳工制约服务业消费扩张。

行业人士预计，今年下半年全球芯片短缺局面仍将延续，美国汽车业等制造产业或不得不继续减产。汽车业是美国最大的制造产业，汽车业持续减产将制约经济增长。

经济学家认为，受疫情反弹、失业救济福利降低人员外出工作积极性等因素影响，美国企业将继续面临招工难问题。美国商会统计显示，教育、卫生医疗、专业技术和商业服务等行业受劳动力短缺冲击最大。

美联储本月14日发布的全国经济形势调查报告（也称“褐皮书”）显示，过去两个月供应链中断问题更加普遍，部分企业因缺乏劳动力而推迟扩张或缩减服务规模，多数企业预计未来几个月投入成本和销售价格将进一步攀升。

由于经济全面恢复开放后需求增速远超供应，近几个月美国通胀压力快速上升。美国劳工部数据显示，6月美国消费者价格指数（CPI）同比增长5.4%，创2008年以来最大同比增幅；剔除波动较大的食品和能源价格后的核心CPI同比增长4.5%，为1991年以来最大同比增幅。

通胀高企冲击消费者信心，加之变异新冠病毒德尔塔毒株快速传播引发的担忧加剧，未来几个月美国个人消费支出增长可能放缓。美国密歇根大学公布的调查数据显示，7月美国消费者信心指数初值降至80.8，创5个月新低。

应对通胀：退出量宽日益迫近

通胀压力正促使美联储开始讨论退出量化宽松政策。目前美联储仍按照每月1200亿美元的购债规模向市场注入流动性。多数经济学家预计，美联储最早将于今年9月、不晚于今年12月正式宣布逐步缩减每月购债规模。完成缩减购债计划后，美联储将考虑启动加息，逐步实现货币政策正常化。

美联储6月发布的季度预测显示，多数美联储官员支持到2023年启动加息，部分官员则支持2022年年底开始加息。国际货币基金组织认为，鉴于未来几年通胀率将持续高于2%的目标值，美联储可能需要从2022年年底或2023年年初开始加息。

多数经济学家认为，当前美国通胀高企是暂时性的，但供应瓶颈何时缓解存在不确定性，通胀何时回落以及回落到什么水平尚无定论。分析人士指出，如果通胀率持续高于预期水平，美联储需考虑提前结束量化宽松或者提前加息，以避免通胀失控。

美联储主席鲍威尔日前表示，如果一段时间内通胀率实质性超出目标水平，并使得通胀预期发生根本改变，美联储将适时调整货币政策。

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