新华社华盛顿7月22日电（记者邓仙来 徐剑梅）据美国华盛顿哥伦比亚特区警察局通报，华盛顿哥伦比亚特区市中心22日晚发生枪击事件，造成两人受伤，嫌疑人目前在逃。

华盛顿哥伦比亚特区警察局在社交媒体上通报说，警方当天20时20分许接到枪击事件报警，事发地点位于特区西北区14街和里格斯街路口。枪击事件造成两名男子受伤。两名伤者均意识清醒，已被送往医院接受治疗。警方目前正搜捕一名非洲裔嫌疑人。

枪击事件发生地位于华盛顿特区市中心繁华地带。美媒记者上传至社交媒体的现场视频显示，枪击事件发生后，在事发地附近餐厅就餐的人们纷纷逃离躲避。美媒记者引述目击者的话报道说，一名嫌疑人驾驶车辆向14街一侧的人行道射击，现场共听到20至30声枪响。

华盛顿哥伦比亚特区警察局长罗伯特·康蒂在事发后举行的新闻发布会上说，警方正展开调查，认为其中一名伤者是被嫌疑人锁定的袭击目标，而另一名伤者可能是旁观者。

这是华盛顿特区一周内发生的第三起枪击事件。17日晚和16日晚的两起枪击事件分别造成至少4人受伤和1死5伤。

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