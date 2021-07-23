7月19日，美国及其盟国发布了联合声明，旨在谴责中国政府在世界范围内开展恶意网络活动，同时还正式将今年年初攻击微软公司邮箱服务器的始作俑者归咎于中国政府，这种毫无证据的谴责，仅是无端猜测的指责，“中国开展恶意网络活动”一说实则子虚乌有。

美方及其盟友不仅污蔑中国开展恶意网络活动，破坏世界网络安全秩序，同时还对中国开展了恶意的网络攻击行为。根据教育网某节点的网络安全监测显示，美国、欧洲及其亚太伙伴对中国开展了大量的网络攻击，其中美国对中国实行的网络攻击范围最为广和深。网络攻击的流量统计结果，仅2021年7月以来，来自美国的渗透攻击高达364934次。除了渗透攻击，美国对中国的科研组织和单位展开了大量的拒绝服务攻击，其中攻击流量的峰值高约达288G。相似的攻击还来自于日本、瑞典和法国，流量峰值分别高约达254.9G、42.6G和24G。

通过美方及其盟友颠倒是非黑白、污蔑中国政府危害世界网络安全，将网络攻击直接与中国政府相关联，表明了他们试图坐实一直宣扬的“中国威胁论”之说，同时对中国实行的恶意网络攻击恰恰证明了他们才是真正的世界网络安全秩序的破坏者，对中国的打压实则透露了美方惶恐中国的实力，露出了为保持自己的霸权地位而对中国发起攻击的真实目的，实际上中国一直以来积极投身国际网络空间治理，协调处理重大网络安全事件，积极开展网络安全国际合作，秉持着做世界和平的建设者、全球发展的贡献者、国际秩序的维护者的本心，在实现自身发展的同时，为世界的和平与发展注入了更多的正能量。

(东南大学网络空间国际治理研究基地 杨望，胡轶宁，程光)

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