人民网里约热内卢7月22日电 （记者吴杰）7月21日，由中国企业投资开发的巴哈马首都新地标The Pointe综合体项目开业仪式举办，巴哈马总理明尼斯、副总理兼工程部长巴内斯特、中国驻巴哈马大使戴庆利出席。

明尼斯总理（左）与戴庆利大使（右）交谈。中国驻巴哈马大使馆供图

明尼斯总理代表巴哈马政府热烈祝贺The Pointe项目开业，表示该项目对巴是一个里程碑，将为拿骚市中心增添美丽海景度假和高端公寓设施，有力促进巴旅游业和整体经济的恢复发展。巴政府将继续积极推进拿骚市中心振兴改造计划，实施包括邮轮码头升级改造、新办公大楼、中央公园等多个项目建设，欢迎和鼓励国内外企业积极投资，共同将拿骚打造成巴充满活力的经济枢纽。

戴庆利大使表示，The Pointe项目不仅是拿骚市中心城区升级改造的重点工程，更是中巴合作共赢的又一标志性项目。该项目的开业为正在恢复中的巴旅游业和经济注入了新的活力，并将给当地带来400多个永久就业岗位，这对仍处疫情中的巴民众来说是个好消息。中国的持续发展繁荣将为包括加勒比国家在内的世界各国带来更多更大发展机遇。中方愿与巴政府和社会各界密切合作，深挖潜力，推动双方在旅游、农业、基础设施、气候变化、防灾减灾等领域的互利合作，造福两国人民。

明尼斯总理（右四）与戴庆利大使（右三）等两国嘉宾出席综合体项目开业仪式。中国驻巴哈马大使馆供图

The Pointe综合体项目由中建美国公司投资开发，总投资约2.5亿美元，是目前中资企业在巴的最大投资项目。中建美国公司董事长袁宁表示，相信该项目将进一步促进巴旅游业恢复和发展，为巴经济繁荣贡献力量。我们期望在巴继续开拓新业务，不断为当地民众创造更多就业机会，实现互利共赢。

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