人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院
人民网>>国际

驻巴哈马大使出席中巴合作项目开业仪式

2021年07月23日09:30 | 来源：人民网-国际频道
小字号

人民网里约热内卢7月22日电 （记者吴杰）7月21日，由中国企业投资开发的巴哈马首都新地标The Pointe综合体项目开业仪式举办，巴哈马总理明尼斯、副总理兼工程部长巴内斯特、中国驻巴哈马大使戴庆利出席。

明尼斯总理（左）与戴庆利大使（右）交谈。中国驻巴哈马大使馆供图

明尼斯总理代表巴哈马政府热烈祝贺The Pointe项目开业，表示该项目对巴是一个里程碑，将为拿骚市中心增添美丽海景度假和高端公寓设施，有力促进巴旅游业和整体经济的恢复发展。巴政府将继续积极推进拿骚市中心振兴改造计划，实施包括邮轮码头升级改造、新办公大楼、中央公园等多个项目建设，欢迎和鼓励国内外企业积极投资，共同将拿骚打造成巴充满活力的经济枢纽。

戴庆利大使表示，The Pointe项目不仅是拿骚市中心城区升级改造的重点工程，更是中巴合作共赢的又一标志性项目。该项目的开业为正在恢复中的巴旅游业和经济注入了新的活力，并将给当地带来400多个永久就业岗位，这对仍处疫情中的巴民众来说是个好消息。中国的持续发展繁荣将为包括加勒比国家在内的世界各国带来更多更大发展机遇。中方愿与巴政府和社会各界密切合作，深挖潜力，推动双方在旅游、农业、基础设施、气候变化、防灾减灾等领域的互利合作，造福两国人民。

明尼斯总理（右四）与戴庆利大使（右三）等两国嘉宾出席综合体项目开业仪式。中国驻巴哈马大使馆供图

The Pointe综合体项目由中建美国公司投资开发，总投资约2.5亿美元，是目前中资企业在巴的最大投资项目。中建美国公司董事长袁宁表示，相信该项目将进一步促进巴旅游业恢复和发展，为巴经济繁荣贡献力量。我们期望在巴继续开拓新业务，不断为当地民众创造更多就业机会，实现互利共赢。

(责编：崔译戈、常红)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部