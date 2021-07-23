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印尼新冠累计确诊病例超过300万

2021年07月23日09:10 | 来源：人民网-国际频道
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人民网雅加达7月22日电 （记者张杰）印度尼西亚卫生部7月22日公布数据显示，该国过去24小时内新增新冠肺炎确诊病例49509例，累计确诊3033339例，累计确诊病例超过300万人，距离6月21日突破200万仅过去了31天；新增死亡病例1449例，累计死亡79032例，再创新高。

随着印尼第二波新冠疫情的暴发，为遏阻疫情进一步扩散，印尼政府于7月初决定，7月3日至20日在人口较为集中的爪哇和巴厘岛地区实施名为“强制执行社区活动限制（紧急PPKM）”的社区限制政策。但截至目前，确诊和死亡病例仍屡破纪录，因此印尼总统佐科20日晚间宣布延长行动限制令至本月25日。

佐科在20日在宣布此决定时表示，印尼中央政府希望新冠肺炎确诊人数在限制令延长期间能够降下来，以期能从26日起逐步放宽限制。佐科在演讲中表示：“试想一下，如果我们现在就放宽人员流动限制，到时候确诊病例又会上升，医院根本就应接不暇，我们的卫生系统就会崩溃。”“在疫情期间，大家都须要比平时做出更多的牺牲。希望大家能够把社区和他人的利益摆在首位。”

印尼的两次疫情暴发都与假期民众群聚有关，此次第二波疫情就是在5月中旬开斋节长假后暴发的。7月20日是伊斯兰教宰牲节（古尔邦节），为避免群聚导致节后疫情再度恶化，政府在节前就下令禁止在宰牲节期间举行大型聚会，包括禁止主办传统宰杀牲畜活动，并呼吁民众避免前往宗教场所、减少和取消大型聚会，但宰牲节当日，印尼全国仍有数以百万计的民众聚集在各地清真寺及周边举行祈祷和宰杀牲畜活动。 

(责编：崔译戈、常红)

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