人民网仰光7月22日电 （记者李秉新）7月22日，中国政府援助缅甸新一批200万剂新冠肺炎疫苗中的首批73.6万剂运抵仰光。中国驻缅甸大使陈海同缅甸卫生与体育部部长岱楷温举行视频交接仪式并签署交接证书。

中国政府新一批援缅新冠肺炎疫苗运抵仰光。中国驻缅甸使馆供图

陈海表示，今天70多万剂中国政府援助缅甸新冠肺炎疫苗运抵仰光，送来的是中国人民对缅甸人民的胞波情谊，体现的是中缅两国守望相助的命运共同体精神。在缅第三波疫情暴发前，中国政府援缅50万剂疫苗及时抵缅投入接种。当前，疫情在缅甸持续蔓延，考虑到缅方实际困难和需要，中国政府向缅方进一步提供200万剂新冠疫苗援助，并在最短时间内将其中首批疫苗运抵缅甸。希望这一举措能够助力缅方抗击疫情，维护缅甸民众健康安全。

陈海强调，中国党和政府始终秉持“人民至上、生命至上”的抗疫理念，我们对缅甸的抗疫帮扶，都是为缅甸国家好，为缅甸人民好。针对缅甸人民正在经受的严峻疫情，我们感同身受，正在进一步协调企业等各方面加快向缅方提供液氧、制氧机等急需的抗疫物资。云南省还克服困难，专门开通了中缅边境抗疫物资特殊通道。我们还在以最优惠价格、最快速度帮助缅甸采购抗疫物资。据不完全统计，仅在最近几天内，从中国就运来了数千台呼吸机、数百台制氧机、上百吨液氧、4千多个氧气瓶、数十万个口罩等缅方急需的物资。我们希望通过上述措施，为缅甸战胜新一波疫情提供有力支持。近来，中缅边境一线新增确诊病例增加，中国云南省防疫压力明显增大，中缅双方正在加大力度开展疫情联防联控。我们希望并相信缅方将继续在边境管控和疫情防控方面给予中方有力配合。

中国政府新一批援缅新冠肺炎疫苗运抵仰光。中国驻缅甸使馆供图

岱楷温表示，衷心感谢中国捐赠的疫苗，衷心感谢中国政府和人民的帮助，以及为疫苗及时运抵所做努力。缅方将尽快将中国疫苗投入接种，相信将有效助力缅甸新冠疫情防控工作。疫情发生以来，缅中两国有效开展防疫合作，中国向缅甸提供了大量抗疫物资援助，派医疗专家组来缅分享疫情防治经验，并为缅方采购中国疫苗、跨境运输抗疫物资提供大力协助，体现了深厚的胞波情谊，缅方对此深表感谢。两国还在边境加强联防联控，防止疫情跨境传播。世界各国需要团结一致抗击新冠肺炎疫情，缅方愿继续同中国开展包括疫情防控在内的友好合作。

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