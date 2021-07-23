人民网曼谷7月22日电 （记者赵益普）柬埔寨副首相兼国防大臣、柬埔寨人民党中央常委迪班日前在接受中国媒体书面专访时说，一百年来，中国共产党团结带领中国人民接续奋斗，中华民族迎来了从站起来、富起来到强起来的伟大飞跃，从一穷二白到全面建成小康社会，创造了人间奇迹，为广大发展中国家树立了典范，为全球执政党树立了榜样。

迪班说，今年是柬埔寨人民党成立70周年和中国共产党成立100周年，这对柬埔寨和中国意义非凡。柬中两国执政党得到本国民众广泛支持，因为两党都是为人民服务的政党。他高度评价柬中两党两国关系。

“柬中尊重彼此的独立、主权和利益，两国间的‘铁杆兄弟情谊’建立在高度互信的基础上。‘一带一路’项目极大促进了柬经济和社会发展，柬对华出口不断扩大。中国对柬援助和支持是真心的，不附加任何条件。截至7月21日，中国已向柬方提供1500多万剂新冠疫苗，践行了守望相助的诺言。相反，一些国家动辄以人权、民主为借口打压柬埔寨，在援柬问题上总是开空头支票。”迪班说。

八一建军节到来之际，迪班向中国人民解放军致以诚挚祝贺。他说，在中国共产党的坚强领导下，中国人民解放军为建立新中国、保卫国家安全和维护世界和平作出了巨大贡献。“我经常学习和研究中国共产党的军事思想，获益良多。”

迪班特别指出，1992年，中国军人首次派遣成建制部队执行联合国维和任务并来到柬埔寨，两名中国军人为柬和平事业献出了宝贵生命，柬人民永远不会忘记。

迪班对柬中两军关系发展表示非常满意。他认为，经过新冠疫情的淬炼，两军关系再上台阶。“中国兄弟军队向柬埔寨王家军提供了疫苗等大量抗疫物资和设备，帮助建立核酸检测能力，提供疫情防控和疫苗接种的全流程培训。得益于中方帮助，柬埔寨王家军在全国抗疫行动中发挥着重要作用。”

迪班表示，疫情就是一面镜子，照出了正义与龌龊。柬中两国始终将人民的生命安全放在第一位，全力投入疫情防控。有些国家和某些政客却不顾本国人民安危，更不管他国民众死活，肆意甩锅推责，将疫情和病毒溯源政治化、污名化，并不断制造地区紧张局势，以此掩盖本国治理和社会问题。

迪班说：“柬中友谊坚如磐石，牢不可破，最主要的原因是双方合作是为两国人民谋幸福并得到人民的衷心拥护。任何外部势力的阻挠都不会得逞。”

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