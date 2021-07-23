美国总统约瑟夫·拜登21日提名几名政治盟友和竞选资金筹款人出任驻加拿大、奥地利等国大使，包括传媒巨头说客、肯尼迪家族成员。

白宫说，拜登提名康卡斯特公司首席执行官布赖恩·罗伯茨的高级顾问戴维·科恩为美国驻加拿大大使。科恩是代表这家传媒和电信企业利益向政府游说的关键人物。拜登另一名强力盟友埃德·伦德尔担任费城市长时，科恩是后者的办公室主任。

拜登提名已故马萨诸塞州联邦参议员泰德·肯尼迪的妻子维多利亚·肯尼迪出任美国驻奥地利大使。这对夫妇是拜登多年好友，积极支持枪械管控。泰德·肯尼迪的两个兄长是任期内分别遇刺身亡的前总统约翰·F·肯尼迪和前参议员罗伯特·肯尼迪。科恩和维多利亚·肯尼迪都曾为拜登去年竞选总统组织过募捐活动。

据美联社报道，拜登还考虑起用约翰·F·肯尼迪的女儿卡罗琳·肯尼迪。她在前民主党籍总统贝拉克·奥巴马执政期间担任美国驻日本大使。知情人士说，拜登有意让她出任一个高曝光率的大使职位。

白宫还宣布，拜登提名民主党人、律师杰米·哈普特利安为美国驻斯洛文尼亚大使。她的丈夫是拜登在南卡罗来纳州参议院的盟友、重要筹款人迪克·哈普特利安。哈普特利安夫妇在南卡州颇有影响力。按照美联社的说法，拜登去年在南卡州预选中胜出，是其选情开始转向有利局面的关键一役。

美国历届总统，无论民主党人或共和党人，不乏提名政治盟友和政治资金掮客当驻外大使的举动，奥巴马和前共和党籍总统唐纳德·特朗普也曾如此“投桃报李”。（胡若愚）【新华社微特稿】

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