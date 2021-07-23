美国和德国政府21日宣布就“北溪-2”天然气管道项目达成协议，美方将不以施加更多制裁的方式阻止该项目建设，美德双方同意以其他方式确保乌克兰及欧洲“能源安全”免受俄罗斯“威胁”。

【美国“不阻挠” 德国作保证】

美国国务院一名高级官员告诉媒体记者，美国与德国就“北溪-2”项目有“重大分歧”，虽然美方仍然反对这一项目，但“认定制裁将无法阻止它的建设，且危及（美国）与德国、欧洲联盟以及与其他欧洲国家至关重要的盟友关系”。

这名官员说，美德两国协商确定一系列措施，以应对这一项目对乌克兰及一些北大西洋公约组织和欧盟成员国构成的“能源安全风险”。

俄罗斯总统弗拉基米尔·普京21日应约与德国总理安格拉·默克尔通电话，就2024年后俄乌两国延长天然气过境协议问题进行磋商。普京重申，“北溪-2”是商业项目且有利于巩固德国与欧盟能源安全。

“北溪-2”天然气管道从俄罗斯经由波罗的海海底通往德国，可使俄方出口德方的天然气量翻倍并输往其他欧洲国家。管道铺设已经完成九成以上，预计8月底前完工。

美国称它为俄罗斯的“地缘战略”项目，令欧洲过于依赖俄罗斯能源供应，威胁欧洲能源安全，且俄方可能停止经由乌克兰向欧洲供气，致使乌方能源供应受到威胁并损失“过境费”收入。俄方指认美方阻挠“北溪-2”项目意在挤占俄罗斯在能源市场的份额，企图向欧洲高价兜售更多美国天然气。

美德21日的联合声明公布“北溪-2”输气管道投入使用后如何确保乌克兰及欧洲“能源安全”的多项措施。声明说，一旦俄方“企图把能源当作武器或进一步对乌克兰做出侵略举动”，德国将采取行动，并推动欧洲层面对俄采取“有效措施”，包括制裁，以削弱俄方在能源及其他经济领域对欧洲的出口能力。

声明说，美德两国认为乌克兰继续保持天然气过境国地位符合乌克兰和欧洲利益，德方承诺“动用一切可用手段”，促成俄乌天然气过境协议2024年到期后延长多至10年。

同时，德方承诺设立“乌克兰绿色基金”，筹措至少10亿美元，用于帮助乌克兰实现能源转型，提高能源效率，强化能源安全。德国初期将注资至少1.75亿美元，而美国将以“技术协助和政策支持”方式参与。

另外，德方将为保障乌克兰能源安全发起一项计划，一旦俄方今后停止对乌供气，将确保天然气“回流”至乌克兰；德方还将帮助乌克兰接入欧洲电网，强化乌克兰重要基础设施的网络安全。那名美国国务院高级官员说，这一计划的资金规模为6000万美元。

德国外交部长海科·马斯发表声明，称德美达成“建设性解决方案”，“我们将确保今后10年天然气（继续）从乌克兰过境”。

【乌克兰仍不满 俄罗斯有意见】

乌克兰方面则表达不满。乌克兰和波兰两国外长联合发表声明，认为美德的决定“给乌克兰和中欧带来政治、军事和能源威胁……使北约和欧盟成员国之间的分歧长期化”，美德所提方案“不足以有效遏制‘北溪-2’引发的各种威胁”。

乌克兰总统弗拉基米尔·泽连斯基说，他下月将与美国总统约瑟夫·拜登就“北溪-2”作“坦率”讨论。美国白宫21日宣布，拜登将于8月30日在白宫会见泽连斯基，讨论能源安全合作。

俄罗斯驻美国大使阿纳托利·安东诺夫在一份声明中说，美德联合声明对俄方使用“敌视性语调”，“完全有悖于”普京与拜登6月会晤所体现精神。俄方是欧洲及其他地区客户的“可靠”能源合作伙伴，“没有把能源作为施加政治压力的工具”。（惠晓霜）（新华社专特稿）

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