新华社华盛顿7月22日电（记者刘品然）美国国防部22日说，美军近日在阿富汗实施空袭，以支持阿安全部队。

五角大楼发言人约翰·柯比当天在记者会上回答媒体提问时说，美军过去几天在阿富汗实施了数次空袭，以支持阿安全部队。但他拒绝透露空袭地点等具体细节。

另据美国媒体援引国防部一名官员的话报道，美军21日和22日在阿安全部队的要求下实施了超过4次空袭，其中至少两次旨在摧毁塔利班从阿安全部队夺走的军事装备。空袭的其他目标包括塔利班阵地，其中至少一处地点位于阿南部坎大哈省。

美军参谋长联席会议主席米利21日在记者会上说，塔利班目前已控制阿富汗全国419个地区中约一半的地区，尚未夺取任何省会城市，但塔利班正在向其中17座城市的外围地区施压，“战略势头似乎在塔利班一方”。米利表示，阿安全部队具备充分战力，美军将根据美国总统和防长的指示在必要时对其提供支持。

美国总统拜登7月8日说，美国在阿富汗的军事任务将于8月31日结束。美军中央司令部7月13日表示，驻阿美军的撤军计划已完成超过95%。随着驻阿美军加速撤离，塔利班与阿政府之间的战斗日趋激烈，阿富汗安全形势持续恶化。

(责编：燕勐、刘叶婷)