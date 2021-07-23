新华社北京7月22日电 （国际观察）德美“北溪-2”协议效力前景不明

新华社记者

美国国务院21日表示，美国与德国就“北溪-2”天然气管道项目达成协议，双方将通过合作确保乌克兰和欧洲能源安全。

分析人士指出，虽然德美双方相互妥协达成上述协议，但两国分歧并未完全消除。协议遭到美国国内政客及俄罗斯、乌克兰等相关国家反对，未来能否顺利执行还存在很大不确定性。

相互妥协

“北溪-2”天然气管道项目旨在绕过乌克兰把俄罗斯天然气直接输送至德国和欧洲其他国家。美国一直指责该项目是俄罗斯的地缘战略项目，要求德国放弃，这成为德美间的一个主要分歧。德美达成上述协议，是双方妥协的结果。

从内容上看，协议主要是德方的一系列承诺，包括：如果俄罗斯以能源为武器打击乌克兰，将采取行动并在欧洲层面敦促对俄实施反制；尽力促成俄乌两国将俄天然气过境乌协议延长十年，确保乌克兰在2024年后继续保持天然气过境国地位；建立和管理“乌克兰绿色基金”，并与美方共同筹资至少10亿美元支持乌克兰能源转型。

分析人士指出，“北溪-2”项目有利于德国和欧盟，可使其天然气供应渠道多样化，能源安全更有保障。德国做出这一系列承诺，是为了缓解美方战略焦虑，从而换取美方对项目的放行。

另一方面，美方也有不得不妥协的理由。“北溪-2”项目工程建设方11日表示，管道铺设已经完成98%，预计8月底前完工。美国智库大西洋理事会杰出研究员丹尼尔·弗里德指出，拜登政府意识到，即便实施制裁也无法阻止项目建成，反而还会恶化美德关系，而这恰恰符合俄罗斯的利益。美国前驻欧盟大使理查德·莫宁斯塔说，拜登政府的考量是，有一个协议远比没有协议要好。

分歧犹存

尽管德美就“北溪-2”达成了协议，但从双方在事中和事后的反应看，两国在这一问题上的分歧并未完全消除。

据美国媒体报道，美方在谈判时要求德方就该项目设置所谓“死亡开关”，以便在俄罗斯实施“侵略行为”时暂停输气，但德方以国家干预私营项目有法律问题为由拒绝。

据俄罗斯克里姆林宫网站21日发表的声明，俄总统普京当天应约与德国总理默克尔通电话，默克尔向俄方通报了近日德美领导人就“北溪-2”项目磋商的相关成果，普京对此做出了回应。分析人士认为，默克尔主动致电普京显然意在安抚俄方。

而在美国国内，国会两党都出现了反对该协议的声音。共和党籍参议院外交委员会副主席詹姆斯·里施指责协议几乎没有涉及有意义的举措来解决“北溪-2”构成的重大安全威胁。民主党参议员珍妮·沙欣也称协议无法显著降低该项目带来的经济和安全影响。共和党参议员特德·克鲁兹甚至因此威胁要在参议院外委会阻挠总统拜登提名的外交官员获得确认。

前景不明

尽管在克里姆林宫网站的声明中，普京并未就德美协议做出强硬表态，但俄罗斯驻美大使安东诺夫的回应相当“硬气”。他表示，德美协议中的对俄敌视论调违背了拜登和普京6月日内瓦会谈的精神，向俄罗斯发出威胁的做法毫无依据且起不到任何作用。俄罗斯从未将自己的出口产品强加给任何人，也没有将能源资源当作政治施压的工具。俄罗斯不会接受反俄分子试图将俄罗斯说成侵略者和进行“恶意活动”国家的说辞，也不会接受非法单边制裁。

乌克兰对协议也相当不满。德美宣布达成协议后，乌克兰外长库列巴随即与波兰外长拉乌发表联合声明，批评该协议给乌克兰和中欧带来更多政治、军事和能源威胁。两人在声明中称，这项协议只会增加俄罗斯“破坏局势稳定”的可能性，使北约和欧盟内部的分歧持续下去。

分析人士指出，德美协议口头承诺多，务实措施少。按乌方说法，“北溪-2”完工或致使乌克兰每年损失30亿美元。德美承诺的10亿美元基金根本无法填补这一损失。而且俄乌天然气过境协议到期后能否延长关键在俄罗斯而不在德美。在俄乌均表达不满、美国国内出现反对之声、默克尔政府任期所剩无几的情况下，该协议未来能否有效落实还要打一个大大的问号。（参与记者：刘品然、张远、李奥、孙萍）

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