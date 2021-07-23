新华社德黑兰7月22日电（记者高文成 王守宝）伊朗22日正式启用一条新输油管道，可以经陆路绕过霍尔木兹海峡出口石油。伊朗总统鲁哈尼在线上启用仪式上说，这是对美国阻碍伊朗出口石油的回应。

据伊通社报道，这一石油管道长达1000公里，西起伊朗布什尔省戈勒，东至阿曼湾的贾斯克港。项目启用之初每天能输送30万桶原油，最大输送能力可达每天100万桶。

鲁哈尼在启用仪式上指责美国发动“经济战争”，阻碍伊朗出口原油，试图干扰伊朗石油工业。他表示，随着时间推移，这一项目的重要性将进一步显现。

2015年7月，伊朗与美国、英国、法国、俄罗斯、中国和德国达成伊朗核问题全面协议。根据协议，伊朗承诺限制其核计划，国际社会解除对伊制裁。2018年5月，美国政府单方面退出伊核协议，随后重启并新增一系列对伊制裁措施。2019年5月以来，伊朗逐步中止履行伊核协议部分条款，但承诺所采取的措施“可逆”。

伊朗和沙特阿拉伯、伊拉克、卡塔尔、阿拉伯联合酋长国等其他海湾产油国经由霍尔木兹海峡出口原油。伊朗此前曾威胁，如果美国制裁阻断伊朗原油出口，伊朗将封锁霍尔木兹海峡。

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