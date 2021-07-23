本报驻比利时记者 张朋辉

欧盟委员会近日提出应对气候变化的一揽子计划提案，旨在实现到2030年欧盟温室气体净排放量与1990年的水平相比至少减少55%，进而到2050年实现碳中和的目标。

这份提案涉及交通、能源、建筑、农业和税收政策等诸多领域，具体内容包括收紧现有碳排放交易体系，增加可再生能源的使用，提高能源效率，尽快推出低碳运输方式及相关配套基础设施和燃料，制定与脱碳目标相一致的税收政策等。

在上述行动领域中，欧委会设立了诸多约束性指标。根据提案建议，到2030年，可再生能源将占欧盟最终能源消耗的40%；2030年新注册燃油车将比2021年减少55%，到2035年停止新的燃油车注册；到2035年，成员国主要高速公路上每60公里将设一个充电站，每150公里设一个充氢站；通过土地利用、林业和农业领域的减排措施，到2030年减少3.1亿吨二氧化碳排放，并种植30亿棵树。

欧委会还计划通过税收等政策工具推动实现绿色转型。欧盟将修改能源税收指引，取消对化石能源的税收减免或优惠。欧盟还将设立“碳边界调整机制”，对来自碳排放限制相对宽松国家和地区的部分进口商品征税，以避免欧盟政策外溢效应形成“碳漏洞”，将碳排放较高产业转移到欧盟之外。

欧盟还计划设立“社会气候基金”，为成员国提供专项资金，用于提高能源利用效率，为供暖和制冷系统、清洁交通等领域提供研发资金。据悉，今后欧盟建筑和道路运输燃料排放交易收入的25%将纳入“社会气候基金”。此外，2025年至2032年，欧盟还将向成员国提供722亿欧元资金，加上成员国配套资金，总计筹集1444亿欧元，鼓励清洁能源领域技术创新，带动经济发展。

“未来10年是应对气候变化、保护生物多样性的关键时期。实现绿色、健康的未来需要各部门和各成员国付出巨大努力。”欧委会第一副主席蒂默曼斯表示。欧盟认为，提案为实现“欧洲绿色协议”目标提供了相关立法工具，有望从根本上推动欧盟经济和社会转型。

欧盟一揽子计划提案需经欧洲议会和欧盟理事会讨论通过才能付诸实施。欧洲媒体普遍认为，欧盟各成员国发展水平、经济结构不一，围绕新规则的谈判和博弈将是一个漫长过程，汽车、钢铁、环保等领域的机构和组织也将继续对欧盟进行游说，“碳边界调整机制”在欧盟内外都不乏反对声音，一揽子计划提案通过面临不小阻力。

（本报布鲁塞尔7月22日电）

《 人民日报 》（ 2021年07月23日 16 版）

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