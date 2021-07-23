本报记者 白紫微

“改革开放以来，中国在不同经济领域实现快速增长。中国很好地制定并执行了经济增长计划，同时也创造了许多投资机会。多年来，中国一直是绝佳的投资目的地。”美国黑石集团董事长、首席执行官兼联合创始人苏世民日前接受本报记者专访时表示。

苏世民1990年首次访华。“当时，北京和上海街上的汽车还不多，多数人都骑着自行车，人们服饰的色彩也比较单一。如今，中国已经发生了翻天覆地的变化，取得了巨大进步。”中国基础设施的完备让苏世民惊叹不已，“中国拥有世界领先的现代化基础设施，民众出行可选择的交通方式多种多样，大型购物中心和现代化的写字楼纷纷涌现，这些都是中国发展的缩影。”

苏世民对中国市场发展前景表示乐观。他特别赞赏中国持续扩大开放，推动构建开放型世界经济的各项举措。“开放意味着共赢。一方面，外资企业可以更深入地了解中国，获得更多投资中国的机遇；另一方面，中国也能在一些行业和领域借鉴其他国家的良好经验。”

2011年，苏世民个人捐款1亿美元，在清华大学设立苏世民学者项目，并在此基础上发展成苏世民书院。苏世民表示：“中国是世界第二大经济体，也是对世界具有重要影响的国家之一。其他国家需要更全面深入地了解中国。”目前，已有来自全球40多个国家和地区的数百名学生在苏世民书院深造。“教育是使世界各地民众过上美好生活的通行证。我认为，这一项目对中国以及世界其他国家都十分有利。归根结底，我们生活在一个经济全球化的世界里，各方建立互相尊重、彼此理解的关系至关重要。”

“除了新冠肺炎疫情，全球还面临着诸如气候变化等挑战，任何一国都无法独善其身。”中国宣布将提高国家自主贡献力度，采取更加有力的政策和措施，中国提出的碳达峰和碳中和目标让苏世民印象深刻。“各国亟须采取行动，在关键领域携手合作，以富有成效的方式解决全球性问题。”

积极应对气候变化和实现可持续发展同样是黑石集团着眼未来的重点议题。据介绍，黑石集团10年前就聘请了首位可持续发展官，致力于将收购和控股的每一家公司的碳排放量减少15%。

中国成功应对疫情挑战，经济迅速恢复。去年，中国成为全球唯一实现经济正增长的主要经济体。苏世民说：“中国人民坚韧不拔、不懈奋斗，可以预见，未来中国经济将继续取得成功。”

《 人民日报 》（ 2021年07月23日 16 版）

(责编：赵欣悦、白宇)