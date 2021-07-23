新华社上海7月22日电 （记者吴宇）由中共中央对外联络部、中国外文局和复旦大学联合主办的“中共百年华诞 世界百年变局——中国共产党治国理政的经验与启示”国际学术研讨会，20日在复旦大学举办。

中国外文局局长杜占元在视频致词中表示，习近平总书记的“七一”重要讲话和在中国共产党与世界政党领导人峰会上的主旨讲话，赢得国际社会高度赞誉。国际社会普遍认为，中国共产党百年奋斗的成功经验，给其他政党和国家带来了重要启迪和借鉴。中国共产党成功的密码，包括始终坚持人民至上，始终探索正确道路，始终强化自身建设，始终推动命运与共等方面。

中共中央党校副校长谢春涛从独特的政党制度、单一制的国家结构、健全的组织体系、公有制经济的主体地位、党管干部制度、人民至上的理念、中国优秀传统文化、理论创新和理论武装等方面，剖析和揭示了中国共产党治国理政成功的原因。

据中联部研究室主任金鑫介绍，中国共产党百年华诞、中国特色社会主义制度的成功震撼了世界，在国际社会引发“走近中共”热潮，国际社会从党的创建史、党的自身建设、党的治国理政、党的领导和人民群众支持、党的全球治理观和国际贡献等角度解读中国共产党，探寻“中国共产党为什么能、中国特色社会主义制度为什么好”。金鑫表示，要以建党百年为契机，准确把握中国与世界关系的变迁，更好地向世界介绍新时代的中国共产党，更好地展示真实、立体、全面的中国，更好实现中国与世界、中共与世界关系的良性互动。

阿根廷驻华大使馆官员莱安德罗·孔帕纽奇认为，经过100年的不懈努力，中国共产党把中国从一个“从属边缘国家”变成世界主要经济大国之一，变成地球上技术最先进的国家之一，变成了一个将其所有经济力量服务于人民幸福的国家。“阿根廷完全可以在社会生活、经济体系中引入更多来源于中国的技术和理念”。

英国皇家社会科学院院士、北京师范大学外籍教授罗伯特·沃克认为，中国在减贫方面所采取的一些做法非常独特，提前10年实现了联合国减贫目标。今后，中国实施乡村振兴并实现共同富裕的发展新目标同样令人着迷。

研讨会期间，还举办了“中国共产党为什么能”书系珍藏版（中、英文版）首发式。参加研讨会的中外嘉宾19日还参观了中共一大纪念馆、嘉兴南湖革命纪念馆。

《 人民日报 》（ 2021年07月23日 03 版）

(责编：赵欣悦、白宇)