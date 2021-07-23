亚历山大·洛马诺夫

俄中两国都为对方取得的成功感到高兴，都把对方的发展看作自身发展稳定的重要条件。一切试图挑拨、破坏俄中关系的外部举动都将失败

《俄中睦邻友好合作条约》签署20周年，为俄中两国总结双边关系发展经验、思考双边关系未来发展提供了契机。2001年，双方签署条约是非常勇敢、非常有远见的一步。今天，我们更能看清这一条约的积极意义。

20年来，俄中关系发展的外部环境发生了明显变化。在此期间，两国都积极参与经济全球化，寻求与世界各主要经济体加强合作，但这并未削弱俄中关系的重要性。签署条约之时，俄中已准备好拓展合作，在国际舞台上密切协作，相互支持和配合。过去几年，这种合作变得更为深入。通过合作，双方积累了互信，增进了相互理解，巩固了两国人民之间的友谊。俄中合作为两国发展创造了有利条件，两国睦邻友好符合两国和两国人民的根本利益。

在条约签署20周年之际，我们看到俄罗斯同中国在涉及彼此核心利益的问题上坚定地相互支持。高层之间的高度互信是两国合作的重要推动力。这让两国高层之间可以加深相互理解，分享治国理政方面的有效经验。

俄中关系一直在不断巩固，两国各领域合作意愿不断增强，经济和文化交流合作愈发频繁，在国际舞台上相互支持。构建新型大国关系对俄中两国都十分有益。俄中作为两个大国，在处理双边关系时相互尊重，相互考虑对方根本利益，追求共同福祉，这使俄中关系成为国家间关系的成功范例。

在国际形势发生深刻变化的背景下，《俄中睦邻友好合作条约》的价值更加凸显。俄中关系具有全球意义，有助于构建稳定、具有可预见性的国际关系。新冠肺炎疫情给国际关系带来了深刻影响。危机面前，人类本应妥处分歧、更加紧密地合作，集中资源和力量战胜公共卫生领域的巨大挑战。但现实是，个别国家却在挑起对立。俄罗斯社会各界普遍认为，不应将疫情政治化，国际社会只有密切合作，才能取得抗疫积极成果。同中国加强合作有助于战胜疫情，这已成为绝大多数国家的共识。可以自信地说，俄中关系经过共抗疫情的考验，正变得更加成熟和牢固。疫情折射出全球治理领域的问题。让所有国家都参与到全球治理进程中来，才是应对全球性挑战的根本之策。完善全球治理体系，需要在开放、相互尊重和坚持对话的原则基础上共同努力。俄罗斯与中国选择了这条通往未来之路。

俄中关于《俄中睦邻友好合作条约》签署20周年的联合声明指出：“俄罗斯需要繁荣稳定的中国，中国需要强大成功的俄罗斯。”这表明，俄中两国都为对方取得的成功感到高兴，都把对方的发展看作自身发展稳定的重要条件。一切试图挑拨、破坏俄中关系的外部举动都将失败。展望未来，继续走互信合作之路对俄中两国都大有裨益。

（作者为俄罗斯科学院世界经济与国际关系研究所副所长）

《 人民日报 》（ 2021年07月23日 03 版）

(责编：赵欣悦、白宇)