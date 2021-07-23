本报记者 吴 杰 刘旭霞

2014年7月17日，习近平主席在巴西出席中国—拉美和加勒比国家领导人会晤并发表题为《努力构建携手共进的命运共同体》主旨讲话，宣布中方对促进中拉合作的倡议和举措，提出构建政治上真诚互信、经贸上合作共赢、人文上互学互鉴、国际事务中密切协作、整体合作和双边关系相互促进的中拉关系五位一体新格局，打造中拉携手共进的命运共同体。

中拉都是发展中国家，处在相似的发展阶段，肩负着相同的发展任务。在习近平主席和拉美国家领导人共同引领下，新时代平等、互利、创新、开放、惠民的中拉关系建设不断取得新进展，中拉命运共同体之船行稳致远。

“践行人类命运共同体理念，创造一个更加和平、可持续发展的世界”

中国—拉美和加勒比国家领导人会晤是由中方倡议的中拉领导人首次会晤。习近平主席同11个拉美和加勒比国家领导人齐聚一堂，共叙友谊，共谋发展，共商合作，一致决定建立平等互利、共同发展的中拉全面合作伙伴关系，共同宣布成立中拉论坛，开启了中拉整体合作进程。与会拉美各国领导人纷纷赞同习近平主席提出的倡议和举措，表示拉美各国愿同中方建设好中拉论坛，实现共同发展繁荣。

时任哥斯达黎加外交部部长曼努埃尔·冈萨雷斯·桑斯表示，拉美和加勒比国家和中国都胸怀广阔，志存高远，完全可以精诚合作，共建未来。中拉论坛的建立有助于双方进一步深化合作，推动更加全面和更具包容性的增长，加强双方在政治、经济、社会、文化等领域的深度合作，最终实现共同进步、共同发展的目标。

2015年1月，习近平主席在中拉论坛首届部长级会议开幕式上，就中拉论坛未来发展提出“坚持平等相待的合作原则”“坚持互利共赢的合作目标”“坚持灵活务实的合作方式”“坚持开放包容的合作精神”4点建议。2018年1月，中拉论坛第二届部长级会议在智利举行。习近平主席致贺信指出，中国人民愿同拉美和加勒比各国人民携手并进，为推动构建人类命运共同体作出更大贡献。

联合国拉美经委会执行秘书巴尔塞纳表示，拉中论坛部长级会议的召开，“就是在践行人类命运共同体理念，创造一个更加和平、可持续发展的世界”。秘鲁国立圣马科斯大学亚洲问题研究中心主任卡洛斯·阿基诺表示，在拉中论坛第二届部长级会议上，中方重申鼓励拉美国家参与共建“一带一路”等国际合作，受到拉方欢迎。拉中共建“一带一路”将是双方迈向美好未来的“金钥匙”。

“拉中合作不断提质升级，正在打造一条崭新的跨越太平洋的合作之路”

贯穿巴西南北的“电力高速公路”美丽山特高压直流输电工程，解决了2200多万巴西人电力短缺问题；连接阿根廷内陆和港口的贝尔格拉诺货运铁路，为阿根廷北部产粮区农民降低了物流成本；由中企承建的辛克雷水电站，不仅彻底改变了厄瓜多尔严重缺电的历史，还让厄瓜多尔从电力进口国变成电力出口国……最新发布的《中国在拉丁美洲和加勒比地区基础设施项目报告》显示，2005年至2020年间，中国在该地区已投入使用或在建的基础设施项目资金总额超过940亿美元，为当地创造逾60万个就业岗位。

截至目前，19个拉美国家同中国签署了共建“一带一路”合作文件，双方务实合作不断深化，成果广泛惠及拉美地区民众。多米尼加政府地区一体化部部长米格尔·梅希亚表示，共建“一带一路”倡议在全世界引起广泛共鸣，共商共建共享的理念深入人心。在和平合作、开放包容、互学互鉴、互利共赢的丝路精神指引下，拉中合作为拉美人民带来越来越多实实在在的利益。墨西哥韦拉克鲁斯大学中国研究中心主任阿尼瓦尔·索特雷表示，“一带一路”沿线国家和地区在交通、能源和通信等领域加强互联互通，将促进商业、文化和人际间的交往，提升人民生活质量。

新冠肺炎疫情没有阻碍中拉合作的脚步。2020年，巴西和阿根廷议会分别批准通过了《亚洲基础设施投资银行协定》。今年1月至5月，中拉贸易额取得了45%的大幅增长，中国对拉美直接投资达103.8亿美元，同比增长40%。目前，拉美已是仅次于亚洲的中国海外第二大投资目的地。今年5月，中国内地至拉美首条货运航线——中国武汉至墨西哥首都墨西哥城的货运航线正式开通，为中拉互联互通开辟了新通道。联合国拉美经委会指出：“中国是拉美主要贸易伙伴。中国经济快速复苏将为拉美地区疫后经济恢复注入动力。”

智利亚太事务特使、前总统爱德华多·弗雷常说这样一句话：“从前，太平洋将我们分开；如今，太平洋将我们相连。”他表示，这正是拉中务实合作的注脚，以共建“一带一路”等国际公共产品为纽带，“拉中合作不断提质升级，正在打造一条崭新的跨越太平洋的合作之路”。

“永恒的友谊，让你相信世间总有美好，让你坚信总有大门待你打开”

中国和拉美虽然相隔万里，但彼此心心相通。正如拉美谚语所说：“真正的朋友能够从世界的另一头触及到你的心灵。”近年来，双方人文交流日益密切，民心相通硕果累累。

中方积极推动落实政府奖学金、人员培训、政党交流等人文领域合作倡议，启动“中拉科技伙伴计划”“中拉青年科学家交流计划”和中拉新闻交流中心等项目；拉美中文热继续升温，已有24个国家成立了46所孔院和14所孔子课堂，成为全球发展最快区域之一；拉美艺术季、加勒比音乐节等活动在华举行，拉美多国艺术团体“云”参与中方举办的国际艺术交流活动，让拉美文化艺术更加走近中国民众的生活。

面对疫情挑战，中国与拉美国家团结互助、共克时艰，积极开展抗疫合作。截至目前，中国先后向30个拉美国家捐赠急需的医疗物资设备，向有需要的国家派遣医疗专家组，多次协调举办跨洋抗疫经验视频交流会，并已向10余个拉美国家出口疫苗。

“希望中哥两国政府和人民共同努力，加强抗疫等各领域友好合作，在新的历史起点上，推动中哥友好合作不断迈上新台阶，更好造福两国人民。”今年3月20日，在中国向哥伦比亚提供的第三批新冠疫苗运抵哥伦比亚首都波哥大之际，习近平主席应哥伦比亚总统杜克邀请，向哥伦比亚民众发表视频讲话，引发当地民众热烈反响。杜克表示，发展对华关系是哥伦比亚各政治派别的广泛共识。哥方愿同中方一道，推动哥中关系持续深化。

智利著名诗人聂鲁达曾说：“永恒的友谊，让你相信世间总有美好，让你坚信总有大门待你打开。”共同的梦想和共同的追求，将中拉双方紧密联系在一起。未来，中国和拉美国家将不断深化友谊，拓展合作，积极构建中拉命运共同体，更好地造福中拉人民，共创中拉关系的美好未来。

（本报里约热内卢、墨西哥城7月22日电）

《 人民日报 》（ 2021年07月23日 03 版）

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