新华社成都7月22日电（记者袁秋岳）国务委员兼外长王毅22日在成都同葡萄牙国务部长兼外长席尔瓦以视频方式举行中葡首轮外长级战略对话。

王毅表示，新冠肺炎疫情暴发以来，中葡鼎力互助、共克时艰，两国传统友好历经考验，焕发新机。中方迄今已对外提供超6亿剂疫苗，愿同葡方及其他欧洲国家就疫苗和药物研发及公平分配等加强合作，共同反对“疫苗民族主义”。病毒溯源是严肃的科学问题，希双方共同反对借溯源问题搞政治操弄，共同抵制“政治病毒”，维护团结抗疫大局。

王毅强调，中欧之间没有根本利害冲突和现实利益对立。希能尽快克服目前遇到的困难，推动双方关系回到健康发展的轨道。相信葡方将为此继续发挥建设性作用。

席尔瓦就河南发生严重洪涝灾害向中方表示慰问，并表示，感谢中方向葡方提供抗疫物资，愿同中方开展疫苗合作。葡市场永远向中国企业敞开，希在后疫情时代进一步拉紧双方利益纽带。

双方还就共同关心的国际和地区事务深入交换了意见，双方都对首轮外长级战略对话的成功举办感到满意。

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