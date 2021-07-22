人民网首尔7月22日 （周玉波、杨帆）前韩国驻华大使、韩中友好协会会长辛正承近日按受本网记者采访，积极肯定了中国共产党领导下的中国取得的伟大成就。他说，在中国共产党的领导下，中国人民团结一心，克服艰难险阻，建立中国人民共和国，开启了新的时代。特别是过去四十多年间，中国不仅政治稳定，且伴随着改革开放政策的实施，中国经济高速发展，跻身世界强国之列。同时，在全面建成小康社会、消除绝对贫困及促进人民生活富足等多项事业中，中国共产党都起到了最核心的作用。

辛正承表示，韩中两国的治国理念和国家制度虽然有所不同，但两国作为近邻，一直都秉承着求同存异的精神，以相互尊重、互惠共赢为基础发展两国关系。他说，祝福今后的中国能够更上一层楼，如中国人民所愿，实现伟大复兴。也希望中国能够一如既往地以亲、诚、惠、容为准则，与邻国共享和平与繁荣。

辛正承强调，自1992年中韩建交以来，两国关系长足发展。明年是两国建交30周年，愿今后韩中两国的交流与合作持续深化，人民之间的友谊也能历久弥坚。韩中友好协会一直与中国保持密切联系，未来也将积极促进对华往来，为两国友好做出更多努力。

仁川大学政治外交学教授李镐铁认为，100年来，中国共产党带领中国人民主要获得了两大成果。一是结束了自鸦片战争以来的“屈辱百年”历史，创建了中国人民共和国；二是通过改革开放，领导人民摆脱贫困，成为世界经济大国。

(责编：崔译戈、常红)