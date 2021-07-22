人民网北京7月22日电 近日，丝绸之路大学联盟2021年暑期课程博物馆里的汉唐文明与法律保护结课落幕，结班仪式在科学馆举行。本届暑期课程由丝绸之路大学联盟秘书处与陕西省文物局联合主办，“一带一路”知识产权子联盟、西安交通大学知识产权研究院、西安交通大学国际教育学院承办。陕西省文物局、西安交大国际处、博物馆及知识产权研究院有关事务负责人出席仪式，来自埃及、菲律宾、韩国、美国、巴基斯坦、印度尼西亚等国家以及中国港澳台地区的42名中外学生参加此次活动。

结班仪式上，有关负责老师为学员颁发了学业证书，并寄语青年学子，希望他们加强对于中国文化的学习与了解，在未来的学习生活中加强对于文化包容性的理解。学员们分享了暑期课程的参与感受，纷纷表示此次课程收获颇丰，加深了他们对以汉唐为代表的中华传统文化的了解，增进了青年之间的友谊。

课程期间，学员们先后参观了秦始皇陵兵马俑博物馆、陕西医史博物馆、汉阳陵博物院、陕西秦腔博物馆、陕西历史博物馆以及西安碑林博物馆。在陕西中医药大学，学员们亲身体验推拿、针灸、拔罐、艾灸等传统中医疗法；在汉阳陵博物馆，学员们体验了“穿汉服学汉礼”；在陕西秦腔博物馆，学员们欣赏了由邵英、李琼等国家一级演员带来的秦腔表演，面对面地感受到了秦腔的魅力；在陕西历史博物馆，学员们通过文物对话周、秦、汉、唐等历史朝代；在碑林博物馆，学员们被中国古代石刻及书法艺术深深折服。来自埃及的留学生马奕当场表示，他未来将积极致力于中埃之间文化交流。

本次课程聚焦博物馆文化遗产保护，旨在利用西安当地中华优秀传统文化资源，讲好中国故事，促进中外人文交流。自7月12日课程开班以来，为学员们带来了“知名专家学术讲座 + 博物馆实践参观 + 文化体验”的沉浸式互动的暑期课程。课程邀请了中国博物馆协会理事长刘曙光、中国古迹遗址保护协会副主席姜波，西安交通大学知识产权研究院院长马治国教授等知名专家学者围绕中国文物博物馆基本国情、传统医药保护、中国水下考古、汉唐文明与丝绸之路、博物馆文创的法律保护等多个维度视角为学员授课。

据悉，此次课程吸引了北京大学、复旦大学、中国人民大学、西安交通大学、哈尔滨工业大学、厦门大学、苏州大学、云南大学等13所高校的学员参加。7月20日后，课程将面向丝绸之路大学联盟盟校在线免费播出。

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