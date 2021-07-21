自7月17日起，一场浩浩荡荡的联署公开信行动正在中国网民之间展开，他们有着一个共同的目标，呼吁世卫组织彻底调查美国德特里克堡生物实验室。

据《环球时报》实时更新的联署链接显示，截至7月21日晚，已有超过500万中国网民联署了这封呼吁世卫组织调查德特里克堡生物实验室的公开信。

外交部发言人赵立坚21日在回应有关问题时指出，节节攀升的数字代表着中国人民的心声，表明了他们对美方一些人借溯源问题搞政治操弄的愤怒。美国本应及早调查德特里克堡，但一直没有这样做。

赵立坚表示，德特里克堡之谜至今无解，美国一直以“国家安全”为由，拒绝公布关于关闭德堡的原因。2019年7月，美国疾控中心给德堡基地发终止函，要求其终止大部分操作。美国媒体也曾披露，德堡至今仍存放着大量严重威胁人类安全的病毒。

《环球时报》新媒体部副主任高雷21日向澎湃新闻（www.thepaper.cn）介绍，此次呼吁世卫组织调查德堡的联署公开信由一批中国网民自发发起，他们委托《环球时报》在网上发起民意征集活动。高雷说，今年6月初，一批关心病毒溯源问题的中国网民曾在世界卫生大会期间发布一封公开信，向世卫组织表达了希望将美国德特里克堡生物实验室纳入第二阶段溯源调查的诉求。这批中国网民之所以会有这样的诉求，是因为美国方面不断地歪曲事实，将新冠病毒说成来自中国武汉病毒实验室，可美国的德特里克堡却在新冠疫情首次爆发前的2019年秋季，出现过一次严重的病毒泄露事故，美国政府却以涉及国家安全为由拒绝透露内情。

高雷表示，由于西方媒体对当时那封公开信集体“选择性失明”，拒绝正视中国网民的不满和诉求，并仍在污蔑武汉病毒所，所以，在世卫组织总干事谭德塞于7月16日表示不能草率排除实验室的可能性后，这些中国网民便决定再次发出一封公开信，要求调查德特里克堡实验室。但与上次不同的是，他们决定委托《环球时报》在网上发起正式的民意征集活动，用实实在在的民意告诉世界，中国民众的诉求有多么强烈。

“活动在17日晚发起后，网民的参加热情极为高涨，以至于我们的服务器一度崩溃，不得不紧急扩容。”高雷说道。

美国当前正在遭受新冠疫情的反弹。据美国约翰斯·霍普金斯大学发布的全球新冠肺炎数据实时统计系统，截至美国东部时间2021年7月19日下午6点，全美共报告新冠肺炎确诊34124341例，死亡609204例。而截至7月19日的过去一周，美国平均日增确诊病例32287例，平均日增死亡病例258例。

然而在此背景下，一些美国政客仍然试图将病毒溯源“政治化”，致力于“甩锅”和抹黑。上述联署公开信写道，中国出于对溯源研究工作的支持，不仅允许来自西方国家的病毒学者到武汉进行研究，还开放了武汉病毒所给他们乃至美国媒体参观考察，可美国方面至今没有同等地开放美国德特里克堡的实验室，给独立于美国地缘政治影响的中国等国调查，甚至还在刻意忽视和歪曲中国民间要求调查德特里克堡实验室的呼声，一边将这些诉求说成是“阴谋论”，一边在不断用漏洞百出的谣言，污蔑中国的武汉病毒所。

在世卫组织7月16日举行的成员国通报会上，俄罗斯、白俄罗斯、巴基斯坦、斯里兰卡、柬埔寨、伊朗、叙利亚、布隆迪、津巴布韦、喀麦隆、古巴、委内瑞拉、玻利维亚等许多国家纷纷发出正义的声音。它们强调，病毒溯源是一项科学任务，不能被政治化。世卫组织发布的中国-世卫组织联合研究报告应该得到维护。截至20日，致函国家数量已达到55个。

赵立坚指出，调查德堡是包括中国人民在内的各国人民的呼声，是美方在病毒溯源问题上必须回答的问题。面对本国超60万因疫情逝去的生命，美方应展现透明，切实采取措施彻底调查本国疫情源头，彻底调查美国抗疫不力的原因并追究责任者，彻底调查德堡及200多个美国海外生物实验基地种种疑云，给世界人民和国际社会一个交代。

(责编：赵欣悦、白宇)