人民网北京7月21日电 据外交部网站消息，外交部发言人赵立坚主持今日记者会。记者会实录如下：

根据工作安排，中方任命岳晓勇先生为新任中国外交部阿富汗事务特使。他将接替前任特使刘健先生的工作。刘健先生圆满完成特使使命，感谢各相关方工作伙伴对他的大力支持。岳晓勇特使是资深外交官，长期从事外交实践及政策研究，曾担任中国驻卡塔尔、约旦、爱尔兰大使。阿富汗问题是当前国际社会广为关注的焦点。中方一直积极参与和推动阿富汗和平和解进程，高度重视与相关各方的沟通协调和涉阿国际合作，将继续为阿富汗早日实现和平稳定发挥建设性作用。岳晓勇先生将尽快同各相关方同事建立工作关系，保持密切沟通协调。

深圳卫视记者：近期部分韩国政治人物就涉港和“萨德”等问题发表一些负面言论。中国驻韩国大使通过会见、公开发文等方式阐明了中方有关立场。韩国内有观点认为这有干涉韩内政、影响韩国选情之嫌。韩外交部也表示希中方慎重行事。中方对此有何评论？

赵立坚：我注意到近期部分韩国政界人士就涉港、“萨德”等问题发表了一些言论，其中很多观点中方是不能接受的。我想强调的是，香港是中国的香港。香港事务纯属中国内政。任何国家、组织和个人都无权也不应该说三道四。关于“萨德”问题，中韩双方已就阶段性处理达成共识。这是两国关系改善发展的重要基础。希望韩方按双方共识妥善处理这一问题，并积极寻求根本解决办法。中国驻外使节就涉及中方重大利益的问题及时阐明中方立场是职责所在。不存在所谓干涉他国内政、影响他国选情的问题。

中韩互为重要近邻和战略合作伙伴。维护好、巩固好、发展好中韩关系，符合双方共同利益。我注意到，韩国明年将举行总统选举。不论哪位候选人当选韩国新一任总统，中国都愿与韩方一道，继续致力于发展两国关系，造福两国人民。中方奉行不干涉内政原则。我们不可能也决不会介入或影响韩国的选情。当然，我们也希望韩国政界和舆论在任何时候，包括国内重要选举背景下，也能够多发出有利于中韩关系发展的正面声音，多为两国关系注入正能量。

总台央视记者：20日，美国国土安全部网络安全与基础设施安全局（CISA）发布报告称，美政府跟踪23家美天然气管道运营商在2011至2013年期间曾遭受网络攻击，并认为中国政府支持的行为体实施了网络入侵。中方有何回应？

赵立坚：美方所谓报告完全是颠倒黑白，贼喊捉贼。中国坚决反对并打击任何形式的网络攻击，这一立场是一贯和明确的。

美国是对中国网络攻击的最大来源国。数据显示，2020年，中国相关机构捕获超过4200万个恶意程序样本，在境外来源的恶意程序样本中，有53%来自美国。要论全球“头号黑客”，如果美国自称第二，没人敢称第一。

美国窃听监听行为连盟友也不放过。2015年，维基解密披露称，美国家安全局窃听德国总理默克尔多年，对德国官员使用的125个电话号码进行了长期监听，还对法国总统希拉克、萨科齐、奥朗德搞监听。今年，丹麦广播电视台报道，美国国家安全局利用与丹麦情报部门的合作，监听了包括默克尔总理在内的德国、法国、挪威、瑞典、荷兰等欧洲多国政要短信和通话内容。斯诺登曝光的美国“特等舱”项目显示，美国在其近100个驻外使领馆内暗装监听设备，对驻在国进行窃密。大家都知道，经营了半个世纪的瑞士“克里普托AG”加密设备公司已被证实，该公司行销120多国的“加密设备”其实一直是美国中情局的“窃密机器”。

是非曲直，自有公论。在网络安全问题上，美国早已信用破产，说什么也不足为信。

凤凰卫视记者：美国国务院东亚局发推特称，美欢迎台湾拓展国际伙伴关系及应对疫情、投资审查、供应链韧性等共同挑战所作努力。美对台设立“驻立陶宛台湾代表处”表示赞赏。外交部对此有何回应？

赵立坚：我们坚决反对美方有关错误言行。世界上只有一个中国，台湾是中国领土不可分割的一部分。这是历史和法理事实，任何人任何势力以任何方式都无法改变。美方应该切实恪守一个中国原则和中美三个联合公报规定，在涉台问题上谨言慎行，停止助台拓展所谓“国际空间”，停止向“台独”分裂势力发出任何错误信号。

《环球时报》记者：截至7月21日下午，已有约500万中国网民联署了呼吁世卫组织调查德特里克堡生物实验室的公开信，引发国内外媒体关注。发言人有何评论？

赵立坚：此次联署自7月17日发起以来，得到了中国广大民众的积极响应，不到5天就有约500万人参加。节节攀升的数字代表着中国人民的心声，表明了他们对美方一些人借溯源问题搞政治操弄的愤怒。美国本应及早调查德特里克堡，但一直没有这样做。

德特里克堡之谜至今无解。2019年7月，美国疾控中心给德堡基地发终止函，要求其终止大部分操作。就在同月，弗吉尼亚州北部开始出现不明原因的呼吸系统疾病，威斯康星州暴发大规模“电子烟疾病”。7月底，靠近德堡的两家养老院出现一种不明原因导致肺炎的呼吸道疾病。9月，德堡所在地马里兰州报告称“电子烟疾病”患者病例数增加了一倍。即便如此，美方仍以“国家安全”为由，拒绝公布关于关闭德堡的原因。历史上，德堡也有令人不安的劣迹和污点。基地中保存着包括德国纳粹和侵华日军“731部队”在内的细菌战研究资料。美国媒体也披露，德堡至今仍存放着大量严重威胁人类安全的病毒。这些事件之间，到底有何关联？美方究竟打算何时就此公开澄清？

调查德堡是包括中国人民在内的各国人民的呼声，是美方在病毒溯源问题上必须回答的问题。面对本国近63万因疫情逝去的生命，美方应展现透明，切实采取措施彻底调查本国疫情源头，彻底调查美国抗疫不力的原因并追究责任者，彻底调查德堡及200多个美国海外生物实验基地种种疑云，给世界人民和国际社会一个交代。

《南华早报》记者：我有两个问题。第一个问题是关于舍曼的亚洲之行。据媒体报道，她已与韩国、日本的外交官共同表示，要一起维护台海稳定局势的重要性。请问中方对此有何评论？第二个问题是，英国和日本的防长发出联合声明，指出英国将在亚洲水域永久部署两艘军舰。请问中方对此有何评论？

赵立坚：关于你提到的第一个问题。我想强调的是，无论是台湾、涉港，还是涉疆问题，都是中国的内部事务，不容任何外部势力干涉。美日固守冷战思维，蓄意搞集团对抗，试图打造反华“包围圈”，这完全是逆时代潮流而动，与本地区和世界绝大多数国家求和平、谋发展、促合作的共同期待背道而驰。美日应该立即停止干涉中国内政、破坏地区和平稳定的做法。中方将坚决捍卫自身主权、安全和发展利益。

关于你提到的第二个问题。我们尊重各国依据国际法在中国周边海域享有的航行自由权利，但坚决反对任何国家对中国炫耀武力，损害中国的主权和安全，破坏地区的和平与稳定。

中新社记者：近期，美国一些官员、媒体炒作三名武汉病毒研究所工作人员2019年11月染病事，称这些增加了病毒可能从“实验室泄漏”可信度。中方对此有何评论？

赵立坚：我问美方几个非常简单的问题。既然美方如此言之凿凿，那就请美方拿出证据来！美方诬称3名武汉病毒研究所工作人员染病，他们姓甚名谁？他们染的什么病？如果是新冠病毒检测呈阳性，请美方出示检测报告！请美方回答这些问题。我可以告诉大家的是，美方根本拿不出证据，因为美方就是在说谎，就是借溯源对中国进行妖魔化和污名化。

我还想请美方回答几个问题：

据报道，美国国立卫生研究院研究发现，美国5个州的新冠病毒感染证据在2019年12月就已出现。美方有何回应？

据报道，佛罗里达州171名新冠肺炎患者出现症状早于该州首例报告病例，且都没有中国旅行史。美方有何说法？

据报道，新泽西州贝尔维尔市市长2019年11月就已感染新冠病毒，比美报告首例确诊病例早了2个多月。美方有何解释？

据报道，2019年7月席卷美国多州的电子烟肺炎“大白肺”的症状同新冠肺炎症状极其相似，美方能否澄清？

美方一提到允许世卫组织调查德特里克堡以及美海外200多个生物实验室就闭嘴。德堡有什么见不得人的勾当？

香港中评社记者：20日，“伊斯兰国”发表声明，宣称对阿富汗总统府附近遭火箭弹袭击事件负责，并称对阿总统府及喀布尔绿区发射7枚“喀秋莎”火箭弹。同日，美国务院发言人普莱斯对此表示谴责。中方对此有何评论？

赵立坚：中方对有关袭击事件表示强烈谴责，坚决反对任何形式的暴力极端主义，将继续坚定支持阿富汗政府和人民打击恐怖主义、维护国家安全与稳定，愿同国际社会一道，共同帮助阿富汗早日实现和平。

需要指出的是，近期美国突然宣布完全自阿富汗撤军，导致阿富汗多地接连发生爆炸袭击事件，安全形势日益严峻，严重威胁阿富汗和平稳定与人民生命和安全。美国作为阿富汗问题的始作俑者，需要以负责任的方式确保局势平稳过渡，避免恐怖势力趁机坐大，助力阿富汗和平和解进程。

彭博社记者：美国总统气候问题特使克里表示，美中在气候问题上合作是避免世界走向共同毁灭的唯一途径。据报道，因对美国副国务卿舍曼应会见哪位中方官员持不同意见，导致舍曼访华计划搁浅。中方如何看待中美合作前景？

赵立坚：关于你提到的舍曼访华的有关事宜，我没有要发布的信息。

关于你提到的克里特使的表态。应对气候变化、推动绿色发展，是国际社会的共同责任，需要开展全球行动、全球应对、全球合作。中美作为世界上最大的发展中国家和最大的发达国家，在应对气候变化方面肩负共同使命，理应进一步加强沟通协作，在国际上发挥表率作用。同时我也想强调，中美在具体领域的合作与整体中美关系息息相关。美方不能一方面肆意干涉中国内政、损害中国利益，另一方面又要求中国在双边和全球事务中给予理解和支持。美方应该为中美在重要领域开展协调与合作创造有利条件。

近日，中国启动碳市场上线交易。纳入首批碳市场覆盖的企业碳排放量超过40亿吨二氧化碳。这将成为全球覆盖温室气体排放量规模最大的碳市场。中国将力争于2030年前实现碳达峰、2060年前实现碳中和。从实现碳达峰到碳中和，中方所用时间远远短于发达国家所用时间。这是中国基于推动构建人类命运共同体的责任担当和实现可持续发展的内在要求作出的重大战略决策，为全球合作应对气候变化增添了新的动力和信心。在应对气候变化和成功实现减排方面，中方期待美方也能言行一致，切实承担应尽的责任，作出应有的贡献。

俄新社记者：关于河南洪涝灾害，死伤者中是否有外国公民？

赵立坚：近日，河南省多地持续遭遇罕见特大暴雨，郑州等城市发生严重内涝。根据习近平主席作出的重要指示，中国中央政府、河南省政府迅速组织力量防汛救灾，中国人民解放军和武警部队也在第一时间驰援河南。一些爱心企业、爱心网友也给河南捐款捐物。大灾见大爱，危难见真情。我们相信河南人民一定能够战胜灾害，做好防汛救灾和灾后恢复工作。

中国政府始终把保障人民生命安全、财产安全放在第一位，对在华外国公民也一视同仁。截至目前，我们没有收到外国在豫公民伤亡的报告。

(责编：张信凤、常红)