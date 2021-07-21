7月20日，由中共中央对外联络部、中国外文局和复旦大学联合主办，复旦大学马克思主义学院、复旦大学海外中共学研究中心、当代中国与世界研究院、中联部世界政党研究所承办的“中共百年华诞 世界百年变局——中国共产党治国理政的经验与启示”国际学术研讨会在沪举办。

杜占元致辞。

中国外文局局长杜占元指出，习近平总书记的“七一”重要讲话和在中国共产党与世界政党领导人峰会上的重要倡议，赢得国际社会高度赞誉。国际社会普遍认为，中国共产党百年奋斗的成功经验，可以给其他政党和国家带来重要启迪和借鉴。中国共产党成功的密码，至少包括以下几个方面：始终恪守人民至上，始终探索正确道路，始终强化自身建设，始终推动命运与共。

谢春涛作主旨演讲。

中央党校（国家行政学院）副校长（副院长）谢春涛指出，中国共产党成立已经一百年，连续执政七十多年，治国理政取得巨大成功，在全世界已成为公认事实。中国共产党治国理政,至少具有八个优势：独特的政党制度，单一制的国家结构，健全的组织体系，公有制的主体地位，党管干部制度，人民至上的理念，中国优秀传统文化，理论创新和理论武装。如今，中国共产党正用习近平新时代中国特色社会主义思想武装全党、教育人民，带领全党全国人民在思想上政治上行动上保持高度一致，共同为实现中华民族伟大复兴而努力奋斗。

周汉民作主旨演讲。

全国政协常委、上海市政协副主席周汉民指出，统一战线是实现中华民族伟大复兴的重要法宝。中国共产党作为执政党，与其他八个参政党之间的关系，就如同“大合唱”。民主党派和中国共产党的合作共事是为了一个共同的目标，为了保持社会的和谐。要大合唱，就要有指挥，这个指挥只有中国共产党才能胜任。

金鑫致辞。

中联部研究室主任金鑫指出，中国共产党百年华诞，是具有重大历史意义和世界影响的大事喜事，受到国际社会高度关注。很多国外政党和国际友人认为，中共的成功蕴藏历史的必然，其成功的经验值得深入剖析和总结。中国共产党具有五个方面的鲜明品格：善于理论创新、与时代同行，以人民为中心、为人民谋福祉，不断加强自身建设、永葆生机活力，具有强大的领导力、顽强的战斗力，具有国际情怀和全球视野。

许征致辞。

复旦大学党委副书记许征指出，百年恰是风华正茂，远眺第二个百年奋斗目标的伟大征程，我们憧憬着中华民族伟大复兴的光辉前景，也见证着复旦人积极投身社会主义强国建设，披荆斩棘、奋勇争先的无畏身影，我们将践行初心使命，将热情和智慧挥洒在服务国家富强、民族复兴、人民幸福的伟大时代进程中，努力创造无愧于历史、无愧于时代、无愧于人民的新的、更大的成绩。

赛汗赛娜致辞。

蒙古人民党总书记外事顾问赛汗赛娜指出，在过去一百年，中国共产党表现出惊人的韧性，并成功地深刻地改变了中国社会。在习近平总书记的领导下，中国坚持以人民为中心的发展思想，在这一思想的指导下，中国的发展模式使中国国内各项发展指标大幅度提升。

孔磊致辞。

阿根廷驻华使馆副馆长孔磊（Leandro Compagnucci）认为，一百年后的今天，中国共产党已经把这个以往从属边缘国家变成主要经济大国之一，变成地球上技术最先进的国家之一，变成了一个将其所有经济力量用于为人民的繁荣而服务的国家。阿根廷完全可以在社会生活、经济体系中引入更多的来源于中国的技术和理念，这样人民就可以得到更好的生活。

罗伯特·沃克作主旨报告。

英国皇家社会科学院院士、北京师范大学外籍教授罗伯特·沃克（Robert Walker）认为，中国在减贫方面所采取的一些做法是非常独特的。接下来，中国新的发展目标是乡村振兴并形成共同富裕的文化氛围。要实现城市和乡村的联动发展，最终的目标就是不断地减少城市与农村之间的发展不平衡。

此外，中国人民大学党史党建研究院执行院长杨凤城，英国伦敦国王学院中国研究所主任凯瑞·布朗（Kerry Brown），复旦大学“一带一路”及全球治理研究院常务副院长黄仁伟，同济大学特聘教授、政治与国际关系学院院长门洪华，复旦大学国际问题研究院副院长、特聘教授冯玉军，中国外文局英文改稿专家、外籍高级编审大卫·弗格森（David Ferguson）从不同角度，分析了中国共产党治国理政的成功经验和相关启示。复旦大学副校长陈志敏、当代中国与世界研究院院长于运全、中共上海市委党校常务副校长徐建刚，分别主持了开幕式、主旨报告和大会发言环节。

在下午的分论坛环节，专家学者们分别围绕“学习习近平总书记‘七一’重要讲话精神”“中共与世界新型关系”“中国共产党治国理政的探索”“海外中国共产党研究”等主题展开了学术研讨。

高岸明作总结发言。

中国外文局副局长兼总编辑高岸明指出，这次研讨会具有三个特点：一是意义重大，恰逢其时。二是形式多样，内容丰富。三是交流坦诚，成效显著。希望大家为政党的交流互鉴提供更多支持，帮助人们超越文明和意识形态差异，深化对全人类共同价值的认识，提高对人类共同未来的期待和信心。

于运全主持主旨报告发言。

来自中共中央对外联络部、中共中央党校、中国社会科学院、中国外文局、北京大学、复旦大学、上海交通大学、同济大学、南京大学、浙江大学以及英国皇家社会科学院、澳大利亚社会科学院、英国剑桥大学、英国伦敦大学、澳大利亚悉尼大学、日本爱知大学现代中国学部等海内外近百位领导和专家学者以线上线下形式齐聚一堂，畅谈中国共产党治国理政的成就、经验与启示，研讨如何向世界讲好中国共产党治国理政的故事。

研讨会现场。

本次会议举办前，中外参会嘉宾参观了中共一大纪念馆、嘉兴南湖革命纪念馆。会议期间，还配套举办了“中国共产党为什么能”书系珍藏版（中、英文版）首发式。

（文章来源：中国外文局微信公众号）

(责编：张信凤、杨牧)