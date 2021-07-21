人民网北京7月21日电 （王南）“美国撤军后阿富汗形势变化及影响”学术研讨会7月21日在京举行。中国中东学会副会长兼秘书长、中国社会科学院西亚非洲研究所副所长王林聪及中国社会科学院信息情报院汪权编审先后主持了两个时段的研讨。中国社会科学院西亚非洲研究所副所长王晓明出席研讨会。

王林聪主持研讨会。研讨会主办方供图

汪权主持研讨会。研讨会主办方供图

研讨会由中国社会科学院登峰战略优势学科“当代中东研究”项目组、中国社会科学院西亚非洲研究所创新工程“中东热点问题”项目组、中国社会科学院海湾研究中心共同主办。研讨会相关议题为“美国撤军与阿富汗局势的新变化”及“地区国家对阿富汗政策的调整”。

研讨会现场。研讨会主办方供图

中国现代国际关系研究院中东研究所所长牛新春、中国社会科学院西亚非洲研究所研究员殷罡、中国社会科学院美国所研究员张帆、西北大学中东研究所副所长闫伟、中国人民大学重阳金融研究院高级研究员周戎、中国社会科学院西亚非洲研究所国际关系研究室主任王凤等在研讨会上发言。

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