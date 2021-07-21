新华网渥太华7月21日电（记者 李保东）中国驻加拿大大使馆与新疆维吾尔自治区人民政府日前共同举办了“新疆是个好地方”视频交流会，加拿大智库、工商、文化、科教等各界人士和新疆妇女、教育、农业、宗教等各界代表近百人参会。

新疆维吾尔自治区人民政府副主席艾尔肯·吐尼亚孜在会上介绍了当前新疆正处于历史上最好的繁荣发展时期的情况，说明了新疆是一个和谐稳定、民族团结、宗教和谐、安居乐业、繁荣发展的好地方。

2020年，新疆城镇居民人均可支配收入34838元人民币，农村居民人均可支配收入14056元人民币，均是2010年的2倍多，农村贫困人口全面脱贫。新疆已连续4年多未发生暴恐案件。

艾尔肯·吐尼亚孜说，最近美国西方反华势力罔顾新疆各族人民过上美好生活的事实，丧心病狂地“污名化”“妖魔化”新疆，捏造“种族灭绝罪”和“反人类罪”的谎言。他指出，百闻不如一见，欢迎加拿大人到新疆参观旅游，实地感受新疆人民的热情好客，领略新疆的秀美风光，倾听新疆人民的心声。

中国驻加拿大大使丛培武在会上指出，包括加拿大在内的西方国家的一些政客和媒体最近不断恶意炒作涉疆问题，散布谣言谎言，上演了“反华闹剧”，这些反华“小圈子”根本代表不了国际社会。他说，在涉疆问题上，应该倾听2500多万新疆各族人民、14亿多中国人民的呼声。中方愿在平等和相互尊重的基础上，就涉疆问题同各国开展建设性对话。

会上播放了《新疆是个好地方》和《新疆人的一天》等微视频，参会的一些新疆人讲述了各自的工作、学习和生活情况，使参会者对新疆的发展有了宏观和微观的了解。

艾尔肯·吐尼亚孜等新疆维吾尔自治区相关负责人就新疆投资环境、少数民族人口变化和生活状况、旅游产业发展、教培中心性质、恐怖主义根源等回答了与会嘉宾的提问。

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