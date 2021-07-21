人民网北京7月20日电 （记者冯雪珺）“中国正在经济高速发展的快车道上，国内国际双循环经济下，西门子中国未来将加速高质量发展，加强与中国顶层企业的交流与学习。” 西门子中国董事长、总裁兼首席执行官肖松在接受记者采访时表示。

今年是“十四五”开局之年，明年是西门子进入中国的第150年。肖松指出，近年来，中国市场不断激发创新活力。中国同行企业有很多在短短几年内实现几十倍的发展规模，这种成绩是了不起的，“是值得我们学习的”。

针对中国“碳中和”“碳达峰”目标，西门子将在数字化领域进一步发挥中国市场的创新优势。肖松说：“中国的‘双碳’目标展现出了中国的大国担当和责任。西门子在2015年也成为全球首家承诺至2030年实现碳中和的大型工业企业，并力争至2050年实现供应链’碳中和‘，这也是非常有挑战性的目标。通过我们的创新技术，西门子将助力中国在’碳中和‘上做出更多努力，并探索新的可能性。”

今年下半年，西门子即将在江苏南京投运新的数字化工厂。“我们在江苏打造的是完全孕育于中国市场的‘原生’数字化工厂，以中国客户绿色经济下的新需求为导向，量身打造产品服务。” 随着中国发展新格局的到来，肖松强调，西门子将持续在创新方面进行投入，进一步赋能本地人才发展，为中国经济的高质量发展作出新的贡献。

作为西门子中国第一个成长于中国本土的首席执行官，肖松表示将进一步强化西门子中国的本土化特点，未来将重点开辟与中国本土中小型企业的合作机遇，进一步融入中国市场。

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