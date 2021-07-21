晓鹿

日前，王毅国务委员兼外长结束了对中亚、中东6国的访问，笔者先和大家聊聊王毅中亚之行。这次王外长出访中亚访问了土库曼斯坦、塔吉克斯坦、乌兹别克斯坦3国，出席了上海合作组织外长会、上合组织—阿富汗问题联络组外长会、中亚和南亚互联互通高级别会议3场多边会议，还会见了俄罗斯、印度、巴基斯坦、阿富汗等10国外长及欧盟外交与安全政策高级代表。如果要概括王毅此次中亚之行的话，有4个关键词：

战与和

王毅此次出访中亚，适逢阿富汗局势面临“战与和”的关键节点。美国从阿仓促撤军，阿形势急转直下。塔利班攻城掠地，据说已占据阿80％的国土。国际社会惊呼：喀布尔还能守多久?

无论是双边会谈会见，还是多边会议，阿富汗问题都是王毅同各方交谈的焦点之一。各方有共同点，也有分歧。共同点就是各方普遍对阿局势下步走向感到忧虑，担心阿爆发全面内战，冲击中亚地区稳定。分歧在于，各方对如何看待阿富汗塔利班意见不一。有的认为阿塔将走支持恐怖、极端主义的老路，危及地区安全。有的则认为阿塔不会再回到从前，是可以对话打交道的对象。

在上述背景下，各方都关注中方在阿问题上持何立场。王外长在杜尚别同塔吉克斯坦外长共同会见记者时，专门阐述了中方在阿问题上的原则立场，王毅所谈传递了4点信息：第一，阿不能乱，当务之急是避免阿战火扩大，尤其要防止阿发生全面内战；第二，阿问题出路在于建立广泛包容的政权安排，实现政治和解；第三，要防止各种恐怖势力在阿乘机坐大，决不能使阿再度成为恐怖分子的聚焦地，这是中方也是国际社会的一条红线；第四，未来的阿富汗应奉行稳健温和的穆斯林政策，尤其是与所有邻国友好相处，中方将继续坚持不干涉阿内政，同时愿为推动阿和平和解进程作出积极努力。王毅所谈得到各方积极评价，土、塔、乌三国以及阿富汗、巴基斯坦、俄罗斯乃至欧盟都表示愿同中方就阿问题加强沟通协调，体现了中方的建设性、负责任作用。

王毅在记者会上还表示，美国应当反思自己在阿富汗问题上所扮演的角色，到底给阿人民带来了和平还是相反；应当考虑为阿富汗的和平重建履行什么样的义务，是一走了之，还是加大投入？中方对美国的批评和提问引起广泛共鸣。

20周年

今年是上合组织成立20周年，上合组织迎来承前启后的又一节点。前不久，美国拉拢一些国家在七国集团峰会、美日印澳外长会上鼓吹中俄威胁。人们都关注，上合外长会将发出什么信息?

这次上合外长会开得很成功。各方一致决定，要在今年9月召开的上合组织元首峰会上发表峰会宣言，总结上合组织20年发展成就，制定未来合作规划。各方还同意要继续高举“上海精神”这面旗帜，在团结抗击疫情、深化务实合作、打击“三股势力”方面加强协调配合。王外长在会上就推动上合组织健康稳定发展提出5点建议，得到各方积极评价。

尤其值得一提的是，各方在这次会议上还达成共识，要维护以联合国为核心的国际体系、以国际法为基础的国际秩序，维护真正的多边主义，旗帜鲜明地反对任何形式的单边主义和霸凌行径。这有力对冲了G7拼凑“价值观同盟”的举动，也引发人们对上合组织未来作用的思考。相信在下一个20年，上合组织将会在推动多极化和国际关系民主化、践行多边主义、反对单边主义和冷战思维方面发挥更大作用。

互联互通

由乌兹别克斯坦发起召开的“中亚和南亚：地区互联互通的挑战和机遇”高级别国际会议，吸引了30多个国家外长或高级官员出席，体现了各方对互联互通的高度重视。

王毅在会上就推进中亚和南亚互联互通提出4点倡议：坚持开放包容，弘扬伙伴精神，反对以互联互通为名搞地缘政治博弈；同步推进“硬联通”与“软连接”，努力构建全方位、立体化、可持续的互联互通网络，支持打通连接中亚和南亚的南北通道建设；拓宽多样化融资渠道，广泛吸引民间和社会资本参与共建稳定、透明、高质量的金融支撑；坚持共同安全，深化执法安全合作，为地区互联互通建设创造稳定、安全、和平的外部环境。中方倡议受到各方欢迎。

互联互通是“一带一路”倡议的精髓。“一带一路”倡议提出7年多来，通过推进政策、设施、贸易、资金、民心“五通”，助力各方实现互利共赢和共同繁荣，得到各方热烈响应。140个国家和30多个国际组织同中方签署了共建“一带一路”合作文件。这说明，互联互通顺时势，“一带一路”得人心。美国不满“一带一路”发展蒸蒸日上，推出“重建更美好世界”计划，想取而代之。在万物皆可联通的时代，要强迫别人只跟美国联、不和中国联，这只能是美国的一厢情愿。相比之下，欧盟外交与安全政策高级代表博雷利在会上表示，欧盟愿与中方的“一带一路”倡议合作，共同推进地区互联互通。这就比美国聪明一些了。

中国与中亚

两个月前，中国+中亚五国（C5+1）外长会议在西安举行。美欧日等国都在搞C5+1，中国和中亚五国合作讲的是平等，强调的是务实。此次王外长访问中亚三国，突出的还是平等、务实这两条。

中方分别向三国提供新冠疫苗援助，支持三国抗击疫情。三国都表示将同中方继续加强“一带一路”框架下合作。中土两国天然气领域合作呈现积极发展势头。中方将在塔建设中亚首个鲁班工坊。中乌宣布将尽快启动疫苗联合生产。在地区和国际层面，中国和三国一致同意携手推进阿富汗问题政治解决进程，共同打击恐怖主义等“三股势力”，反对将病毒溯源政治化，反对干涉地区国家内政，共同维护地区和平稳定。

在阿富汗局势深刻演变的背景下，各大国都纷纷加大对中亚投入。中亚在地区格局中的分量明显上升。明年是中亚国家独立30周年，也是中国和中亚国家建交30周年。相信中国+中亚五国合作机制未来会进一步深入发展。

(责编：崔译戈、常红)