【突尼斯】瓦利德

在踏上新疆的土地之前，我并不太清楚那里的发展状况，只知道在改革开放最初的几十年间，中国西部地区的发展水平和现代化程度较东南部地区而言相对落后。但最近在走访了新疆近10个地方后，我发现，那里的发展状况和人民的生活水平比我之前预想的要好很多。我看到新疆已经取得了许多发展成就，并在努力不断加快发展的步伐。在这些发展成就中，有一些令我印象深刻。

坚实的基础设施

一条通往天山脚下偏远村庄的现代化公路。人民网 瓦利德摄

如今，无论你去到中国的哪一座城市，都会发现那里的基础设施建设得很好。但我相信，在新疆建设坚实的基础设施并非易事。新疆地势险要，有着绵延数千公里的山脉和面积广阔的塔克拉玛干沙漠，再加上人口分布呈现出分散聚居的特点，降低了在该地实施大型基础设施项目的经济可行性。为应对这些挑战，国家就需要加大投资力度，来创造内部经济流动性。

我们参观了位于天山北麓的方家庄村，那里距离乌鲁木齐市大约两小时车程。我们沿着一条现代化高速公路驰骋，沿途并未看到其他村庄，似乎是为这个偏远村庄而建的专用路。这条公路的修建推动了村庄的经济发展。过去，村民们以农耕和放牧为生，现在还可以经营农家乐和餐馆来接待来自乌鲁木齐的游客。

在乌鲁木齐飞往喀什的航班上，我们飞越了绵延起伏数百公里的天山，山顶上一片白雪皑皑。令我震惊的是，山脉之间的平原上竟还分布着一些小村庄，而一条条相互联结的公路打破了这些村庄彼此的孤立。

还有一件事给我留下了很深的印象，那就是沙漠公路。这种公路用来连接沙漠内部的县市，公路两侧还需要建造绿化带以防被风沙掩埋。

麦盖提县的防沙治沙

新疆麦盖提县百万亩防风固沙生态林。人民网 瓦利德摄

麦盖提县地处新疆西南部，人口仅26万人，沙漠面积占全县总面积的90%以上。该县常年遭遇严重干旱，年均沙尘天气日数高达150天，严重阻碍了当地发展。因此，该村启动了一项雄心勃勃的工程，旨在筑起一道百万亩的“绿色屏障”来固沙防沙。截至目前，该工程已完成了410亩，种植树木超过22亿棵。此外，还在沙漠公路两侧建造了一条350公里长的绿化带。该工程使村民能够在温室大棚内种植蔬菜，在改善当地农业生产条件上发挥了重要作用。

新疆好物便捷购

两名主播在直播间里推销新疆农产品。“中国有约”供图

新疆以其品质优良的农产品而闻名，电商则为这些产品的销路打开了一扇新窗口，让消费者能够更便捷地收到所购买的商品。在我走访的几家农产品企业中，我注意到他们都使用了电商、直播带货等现代营销手段。随着航空和铁道运输的通达，全国各地的消费者可以很快收到新疆特产。

总体而言，新疆的发展给我留下了很好的印象，这里的城乡现代化水平也比我预想的要好很多。当地人告诉我，对外地人而言，新疆正在快速发展，“对我们本地人来说也是如此”。我相信未来新疆将迎来更多的发展机遇。（作者是人民网阿拉伯文频道外籍专家，实习生陆必纯译）

(责编：苏缨翔、常红)