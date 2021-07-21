新华社新加坡7月20日电（记者蔡蜀亚）受一周前裕廊渔港和多家KTV场所发生的群体感染影响，新加坡新冠感染者近期显著增多，该国抗疫跨部门工作小组20日宣布，新加坡将从7月22日起收紧防控措施，例如不允许在餐饮场所堂食，社交聚会的人数限制从最多5人减至2人。

新加坡贸工部长颜金勇20日说，上述KTV疫点的感染者主要是年轻人，而裕廊渔港发生的新冠病毒感染的传播范围更广，波及患重症风险较高的年长者。他介绍说，在过去7天里，有81名确诊者是60岁及以上年长者，其中一些人没有接种新冠疫苗，这是政府部门非常忧心的问题。

颜金勇表示，新加坡还有近三成70岁及以上年长者尚未接种新冠疫苗，全国近半数人口未完成两剂新冠疫苗接种。政府因此决定，在7月22日至8月18日收紧新冠防控措施。例如：所有餐饮场所只提供外卖或送餐服务，不允许堂食；停止进行室内体育运动、面部护理和集体歌唱等活动，但牙科诊疗等医疗服务除外；社交聚会的人数从最多5人减至2人。

据悉，一周前暴发的这波疫情导致新加坡社区日增新冠确诊病例从个位数增至20日195例。截至20日中午，新加坡累计新冠确诊病例达63440例。

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