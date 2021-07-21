新华社瓦莱塔7月20日电 通讯：马耳他启动无预约新冠疫苗接种

新华社记者陈文仙

炎炎夏日，马耳他莫斯塔市的民众排起长队，等待接种新冠疫苗。马耳他19日开放无需预约即可提供新冠疫苗接种服务的固定和移动接种点，吸引了许多民众前往接种。

为了实现至少85%的成年人完成新冠疫苗接种的目标，马耳他政府推出无预约接种服务。19日当天，马耳他在莫斯塔市首先开设这种移动接种点，在马耳他大学启用常设无预约接种中心。

马耳他大学牙医学院的一辆移动牙科诊疗车改成了移动疫苗接种车，在莫斯塔为民众接种新冠疫苗。据记者现场了解，当天该车接待的寻求接种者大部分是外国人。

这辆移动接种车将在不同时间段前往不同城市，为更多民众提供接种服务。人们只要出示在马耳他的相关居住证明，如水电费账单，便可接种。

按原计划，在莫斯塔的首个移动接种点的运营时间是19日上午9点半到中午12点。但随着需要接种者源源不断到来，该接种点的运营时间不得不延长数小时。

因与新冠确诊患者密接而处于隔离状态的马耳他卫生部长费恩当天通过社交媒体发文称赞设置移动疫苗接种点的做法。他说，首个移动接种点吸引了如此多的人前来接种，马耳他至少85%的成年人需完成新冠疫苗接种，目前这一数字已达81%。

来自德国的瓦莱丽·泽勒对记者说，她没有接到预约接种新冠疫苗的通知，所以一直在急切等待无预约接种的机会。

泽勒说：“我等这个机会已经很久了。今年夏天我想回德国看望家人，所以来接种第一剂疫苗，两周后接种第二剂，然后再过两周就可以旅行了。”

泽勒早晨7点出发时还以为自己将是第一批到达移动接种点的人，但当她抵达时才发现接种点排起了长队，一些民众早上5点半就到了。“这真让人印象深刻。”她说。

来自荷兰的斯特菲·肖默也是排队者中的一员，她对自己不得不在烈日下等待几个小时“感到有些失望”。肖默对记者说：“希望可以组织得更好些。”

“马耳他的阳光很强烈，在这样的高温下站这么久很累，我看到有人中暑。”24岁的马耳他人杰里米·瓦萨洛对记者说。他因为没法在通知的时间去接种疫苗，只好等待无需预约的接种机会。

近期马耳他新冠疫情反弹明显，从单日新增个位数快速升至3位数。据马耳他卫生部20日公布的数据，当天该国新增217例确诊病例，累计确诊32833例。

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