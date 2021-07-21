新华社华盛顿7月20日电（记者谭晶晶）美国蓝色起源公司的“新谢泼德”飞行器20日完成首次载人太空试飞。该公司创始人、亚马逊公司前首席执行官杰夫·贝索斯参与此次试飞。

直播画面显示，美国中部时间20日8时12分（北京时间20日21时12分），“新谢泼德”飞行器从美国得克萨斯州西部一处发射场升空，由运载火箭送至距地面约100千米处的地球亚轨道。随后飞行器与火箭分离，飞行器自主飞行数分钟，其太空舱进入失重状态。在到达距地约107千米的最高点后，飞行器开始降落，在降落伞缓冲下顺利返回地面。整个飞行持续约10分30秒。

据蓝色起源公司网站介绍，这是“新谢泼德”飞行器第16次太空试飞，也是首次载人飞行。该飞行器此次共运载4人，除贝索斯外，另外3人分别是贝索斯的弟弟马克、美国前女飞行员沃利·芬克以及蓝色起源公司接待的首位付费太空游客、荷兰男子奥利弗·德门。

此次载人试飞将蓝色起源公司太空旅游项目向前推进一步，但贝索斯大手笔“投资太空”在美国国内招致一些批评声音。一些批评者认为，这些太空旅行只是富人的炫富之旅，他们应该把时间、金钱和精力更多用于解决地球上的问题。

除蓝色起源公司外，美国太空探索技术公司、英国太空旅游公司维珍银河等多家私企也在积极开发飞行器，抢占商业太空旅游先机。本月11日，维珍银河的“团结”号太空船完成首次满员太空试飞。

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