澳大利亚南澳大利亚州政府20日宣布“封城”举措，以遏制新冠变异病毒德尔塔毒株传播。维多利州同日决定“封城”延长一周，而新南威尔士州首府悉尼为期5周的“封城”仍未结束。

据路透社报道，南澳大利亚州宣布从20日晚起“封城”7天，缘由是已确诊5例感染德尔塔毒株的新冠病例。

维多利亚州原定当晚结束为期5天的“封城”，但州长丹尼尔·安德鲁斯宣布延长7天，防止德尔塔毒株快速蔓延。

“（德尔塔毒株）在维州社区传播的速度证明‘封城’做得对。”安德鲁斯说，仍有多条未知传播链未得到控制，如果解封，疫情可能迅速蔓延。

路透社报道，维州本轮聚集性感染累计确诊病例超过80例。首批病例上周确诊，关联来自悉尼的一群染疫的家具搬运工。

悉尼6月16日发现本轮疫情首个病例，6月26日开始“封城”，之后多次延长，最新解封时间定在本月30日。新南威尔士州正遭遇今年最严重的一轮疫情，累计确诊病例已超过1400例。

新南威尔士州首席卫生官克丽·钱特20日说：“我们看到住院人数增加，重症监护室收治人数增加，使用呼吸机的人数增加……必须阻止新冠病毒传播。”（王慧楠）【新华社微特稿】

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