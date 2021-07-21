英国首相前首席顾问多米尼克·卡明斯披露，去年入秋后新冠疫情在英国迅速反弹时，首相鲍里斯·约翰逊不愿收紧封控，缘由是他认为“要死的人基本都超过80岁”，且公共医疗系统能承受重负。

英国广播公司19日播出对卡明斯专访的片段，定于20日播出完整内容。卡明斯说，当时，他和英国政府首席科学顾问帕特里克·瓦兰斯、英格兰首席医疗官克里斯·惠蒂努力劝说约翰逊从去年9月中旬开始实施更严格的防疫限制，遭到拒绝。

卡明斯在专访中展示约翰逊去年10月15日在社交媒体平台发送的聊天消息。约翰逊列举数据称新冠死亡病例“年龄中值”为男性81至82岁、女性85岁，还开玩笑说“那高于预期寿命。感染新冠，活得更久”。

这条消息显示，约翰逊写道：“入院的人年龄几乎不低于60岁……而且那些人几乎全都活了下来。因此，我再也不会相信国民保健制度(NHS)会不堪重负这种话。各位，我认为我们可能需要重新调整……这个国家年龄超过80岁的人最多300万。”“这显示我们用不着全国封锁。”

直到去年10月31日，约翰逊才宣布英格兰地区封锁4周，认为有必要以此确保国民保健制度不会崩溃，理由是数据显示，若不采取“强硬行动”，死亡人数可能达到“一天几千人”。

唐宁街10号发言人回应：“自疫情开始以来，首相在最科学的指导建议下，采取必要措施保护生命和维持民生。”

卡明斯去年11月离职后多次批评约翰逊政府抗疫不力。在路透社看来，尽管英国国内对约翰逊是否称职和政府抗疫表现的质疑声、批评声不断，卡明斯几次“炮轰”尚未严重打击约翰逊的民意支持率。

约翰逊政府19日按计划在英格兰地区实施最后阶段“解封”。同一天，英国新增确诊病例39950例。（金益冰）（新华社专特稿）

(责编：刘洁妍、刘叶婷)