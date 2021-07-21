新华社布鲁塞尔7月20日电（记者任珂）欧盟委员会20日提议设立一个反洗钱机构，以加强对欧盟境内金融犯罪的打击力度。

欧盟委员会在一份声明中说，这份提案是旨在加强欧盟反洗钱和打击恐怖主义融资规则的一揽子提案之一。该一揽子提案包括4项立法建议，除创建新机构外，还包括有关客户尽职调查、新的反洗钱指令以及对欧盟范围内大额现金支付设置1万欧元上限等方面的规则。新规则将完全覆盖加密货币行业。

声明说，这一揽子提案旨在改善对可疑交易和活动的监测，并解决犯罪分子利用金融系统洗钱或资助恐怖活动的漏洞。

欧盟委员会副主席东布罗夫斯基斯说，欧盟反洗钱规则目前是世界上最严格的规则之一，但现在需要始终如一地实施这些规则并进行密切监督。新规则是欧盟采取的大胆举措，将“关闭洗钱大门”，并阻止犯罪分子将不义之财塞入腰包。

欧盟金融服务委员玛丽德·麦吉尼斯表示，该一揽子提案将加大欧盟阻止“脏钱”逃避金融系统监管的力度。欧盟委员会正在加强成员国间的协调合作，并创建一个新的反洗钱机构。这些措施将帮助欧盟保护其金融体系和单一市场的完整性。

据报道，这一揽子提案还需经过欧洲议会和欧盟理事会讨论通过才能付诸实施。

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